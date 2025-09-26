https://ria.ru/20250926/eksport-2044516688.html

Эксперт оценил решение НАТО сбивать российские самолеты

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Возможное уничтожение российских самолетов странами НАТО, о котором говорил генсек альянса Марк Рютте, приведет к эскалации, к которой страны Запада могут быть готовы хуже, чем Россия, и в их же интересах решать этот вопрос более мирным путем, заявил РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, угрожающие гражданской инфраструктуре или населению. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты также предупредили российских представителей о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран альянса. "В таком случае (если НАТО попробует сбить российский самолет - ред.) мы получим эскалацию, и далеко не факт, что страны Запада к ней готовы лучше, чем Россия. Поэтому лучше договориться о правилах поведения и вести себя спокойно, а мелкие технические нарушения, если бывают, то это повод для вылета на перехват или выражения протеста", - сказал Кашин. При этом эксперт подчеркнул, что, если западные страны думают идти по этому пути, то они должны понимать, что "в эту игру можно играть вдвоем", и их самолеты из-за сложной конфигурации границ тоже совершают нарушения. "Есть механизм того, как имеют дело с такими проблемами: связываются с воздушным судном по радиосвязи, поднимают истребители на перехват, заставляют развернуться. Установившейся практики сбивать без предупреждения нет. Такая практика была приметой самого раннего периода холодной войны, это происходило периодически над Балтикой в 50-е годы прошлого века", - рассказал Кашин. Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

