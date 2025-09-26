Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил решение НАТО сбивать российские самолеты - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/eksport-2044516688.html
Эксперт оценил решение НАТО сбивать российские самолеты
Эксперт оценил решение НАТО сбивать российские самолеты - РИА Новости, 26.09.2025
Эксперт оценил решение НАТО сбивать российские самолеты
Возможное уничтожение российских самолетов странами НАТО, о котором говорил генсек альянса Марк Рютте, приведет к эскалации, к которой страны Запада могут быть... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T11:09:00+03:00
2025-09-26T11:09:00+03:00
в мире
эстония
республика карелия
россия
василий кашин
дмитрий песков
марк рютте
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Возможное уничтожение российских самолетов странами НАТО, о котором говорил генсек альянса Марк Рютте, приведет к эскалации, к которой страны Запада могут быть готовы хуже, чем Россия, и в их же интересах решать этот вопрос более мирным путем, заявил РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, угрожающие гражданской инфраструктуре или населению. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты также предупредили российских представителей о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран альянса. "В таком случае (если НАТО попробует сбить российский самолет - ред.) мы получим эскалацию, и далеко не факт, что страны Запада к ней готовы лучше, чем Россия. Поэтому лучше договориться о правилах поведения и вести себя спокойно, а мелкие технические нарушения, если бывают, то это повод для вылета на перехват или выражения протеста", - сказал Кашин. При этом эксперт подчеркнул, что, если западные страны думают идти по этому пути, то они должны понимать, что "в эту игру можно играть вдвоем", и их самолеты из-за сложной конфигурации границ тоже совершают нарушения. "Есть механизм того, как имеют дело с такими проблемами: связываются с воздушным судном по радиосвязи, поднимают истребители на перехват, заставляют развернуться. Установившейся практики сбивать без предупреждения нет. Такая практика была приметой самого раннего периода холодной войны, это происходило периодически над Балтикой в 50-е годы прошлого века", - рассказал Кашин. Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
https://ria.ru/20250925/nato-2044011384.html
https://ria.ru/20250925/nato-2044373829.html
эстония
республика карелия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6b0b189e10566c7a6a404e746d93b630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, республика карелия, россия, василий кашин, дмитрий песков, марк рютте, высшая школа экономики (вшэ), нато, миг-31
В мире, Эстония, Республика Карелия, Россия, Василий Кашин, Дмитрий Песков, Марк Рютте, Высшая школа экономики (ВШЭ), НАТО, МиГ-31
Эксперт оценил решение НАТО сбивать российские самолеты

Работник НИУ ВШЭ Кашин: уничтожение самолетов РФ НАТО приведет к эскалации

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Возможное уничтожение российских самолетов странами НАТО, о котором говорил генсек альянса Марк Рютте, приведет к эскалации, к которой страны Запада могут быть готовы хуже, чем Россия, и в их же интересах решать этот вопрос более мирным путем, заявил РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, угрожающие гражданской инфраструктуре или населению. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты также предупредили российских представителей о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"И тебя вылечат": Россия напала на Европу, танки НАТО уже едут
25 сентября, 08:00
"В таком случае (если НАТО попробует сбить российский самолет - ред.) мы получим эскалацию, и далеко не факт, что страны Запада к ней готовы лучше, чем Россия. Поэтому лучше договориться о правилах поведения и вести себя спокойно, а мелкие технические нарушения, если бывают, то это повод для вылета на перехват или выражения протеста", - сказал Кашин.
При этом эксперт подчеркнул, что, если западные страны думают идти по этому пути, то они должны понимать, что "в эту игру можно играть вдвоем", и их самолеты из-за сложной конфигурации границ тоже совершают нарушения.
"Есть механизм того, как имеют дело с такими проблемами: связываются с воздушным судном по радиосвязи, поднимают истребители на перехват, заставляют развернуться. Установившейся практики сбивать без предупреждения нет. Такая практика была приметой самого раннего периода холодной войны, это происходило периодически над Балтикой в 50-е годы прошлого века", - рассказал Кашин.
Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку НАТО в отношениях с Путиным
25 сентября, 17:55
 
В миреЭстонияРеспублика КарелияРоссияВасилий КашинДмитрий ПесковМарк РюттеВысшая школа экономики (ВШЭ)НАТОМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала