Сербский эксперт рассказал о цели теракта на "Севпотоках" 26.09.2025
01:30 26.09.2025
Сербский эксперт рассказал о цели теракта на "Севпотоках"
Теракт на "Северных потоках" был нацелен на причинение вреда всей Европе, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
европа
россия
сша
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
генеральная прокуратура рф
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" был нацелен на причинение вреда всей Европе, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич. В пятницу исполняется три года со дня теракта на трубопроводах "Северного потока". "Думаю, что вопрос "Северных потоков" не столько политический или экономический, сколько гангстерский. Сделать нечто подобное – это нанести ущерб не только РФ, которая поставляет газ, но всей Европе, которая его получает. И для чего? Чтобы нанести урон – абсолютно гангстерский подход. Как можно компенсировать (недополучаемый Европой газ – ред.), если его неоткуда взять", - сказал эксперт. Он напомнил, что ранее из РФ в Европу ежегодно поставлялось 160-170 миллиардов кубометров природного газа. "Если "Северный поток" с 110 миллиардами кубометров газа в год остановлен, если Польша и Украина хотят и прерывают поставки газа через их территории, это значит, что Европа осталась без большой части газа. Сжиженного природного газа (СПГ) очень мало, потому что его крупнейшие потребители - КНР, Южная Корея и Япония - имеют долгосрочные договоры с поставщиками и почти 40% от всего производимого СПГ идет в эти страны. Остаются малые объемы для того, чтобы Европа могла что-либо этим возместить", - подчеркнул Вулетич. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
европа
россия
сша
северный поток, северный поток — 2
В мире, Европа, Россия, США, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" был нацелен на причинение вреда всей Европе, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич.
В пятницу исполняется три года со дня теракта на трубопроводах "Северного потока".
"Думаю, что вопрос "Северных потоков" не столько политический или экономический, сколько гангстерский. Сделать нечто подобное – это нанести ущерб не только РФ, которая поставляет газ, но всей Европе, которая его получает. И для чего? Чтобы нанести урон – абсолютно гангстерский подход. Как можно компенсировать (недополучаемый Европой газ – ред.), если его неоткуда взять", - сказал эксперт.
Он напомнил, что ранее из РФ в Европу ежегодно поставлялось 160-170 миллиардов кубометров природного газа.
"Если "Северный поток" с 110 миллиардами кубометров газа в год остановлен, если Польша и Украина хотят и прерывают поставки газа через их территории, это значит, что Европа осталась без большой части газа. Сжиженного природного газа (СПГ) очень мало, потому что его крупнейшие потребители - КНР, Южная Корея и Япония - имеют долгосрочные договоры с поставщиками и почти 40% от всего производимого СПГ идет в эти страны. Остаются малые объемы для того, чтобы Европа могла что-либо этим возместить", - подчеркнул Вулетич.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
