https://ria.ru/20250926/ekonomika-2044695448.html

Глава ВТБ рассказал, почему российская экономика оказалась устойчивой

Глава ВТБ рассказал, почему российская экономика оказалась устойчивой - РИА Новости, 26.09.2025

Глава ВТБ рассказал, почему российская экономика оказалась устойчивой

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, почему российская экономика оказалась очень устойчивой, одна из причин - эффективные рыночные предприятия. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T19:40:00+03:00

2025-09-26T19:40:00+03:00

2025-09-26T19:40:00+03:00

экономика

андрей костин (банкир)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039965660_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_51856d6df90734b5377342d6e584b71b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, почему российская экономика оказалась очень устойчивой, одна из причин - эффективные рыночные предприятия. "Но я думаю, что есть ряд факторов. Во-первых, за эти годы мы создали рыночную экономику, настоящую рыночную экономику. У нас появились настоящие крупные эффективные предприятия… рынок, он, конечно, всегда более живуч, чем любая другая система, и это в значительной степени позволило выдержать удар", - сказал он на просветительском марафоне "Знание. Первые". "Во-вторых, у нас действительно с одной стороны выросли мощные предприятия, производящие природные ресурсы, это с одной стороны важно, потому что все равно сегодня мир, несмотря на все санкции, покупает российскую нефть, российский газ, а с другой стороны - все-таки доля нефти и газа у нас уменьшилась. Если раньше основные доходы бюджета у нас давал нефтегазовый доход, то сегодня их доля меньше половины значительно. То есть она стала более диверсифицированной, наша экономика", - продолжил Костин. Третьей причиной является создание национальной инфраструктуры "во многих областях", подытожил он.

https://ria.ru/20250926/vtb--2044517210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, андрей костин (банкир)