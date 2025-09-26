https://ria.ru/20250926/egipet-2044704409.html

Египет не исключил строительства новых энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Египет не исключает возможности строительства дополнительных энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" после завершения всех работ в 2029 году, заявил РИА Новости глава минэнерго страны Махмуд Эсмат. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве."Мы можем изучить вопрос о строительстве дополнительных энергоблоков. Однако для начала нам необходимо закончить строительство первых четырех, которое планируется завершить в 2029 году", - сказал он. По словам министра, реализация подобного плана будет зависеть от многих факторов, включая производственные возможности и инвестиции. "Строительство дополнительных энергоблоков будет зависеть от нашего производственного и научного потенциала. Кроме того, потребуются инвестиции и обмен опытом с другими странами в этой области", - добавил он.АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.

