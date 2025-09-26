https://ria.ru/20250926/dtp-2044594571.html
Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области
2025-09-26T15:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044531584_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_262d200a8b3ad958894f9b91675161ee.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды проводятся на месте ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Работы по ликвидации последствий возгорания вагонов, возникшего в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля, идут в Смоленской области, на перегоне Рудня - Голынки. По данным МЖД, в настоящее время продолжается тушение возгорания, в котором задействованы два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. В каждом из них по 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. "Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды. На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалеку поселком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха", - говорится в сообщении МЖД. Отмечается, что для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения. После ликвидации возгорания вагонов железнодорожники приступят к восстановительным работам. Для этого подготовлена необходимая техника, сформированы ремонтные бригады.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды проводятся на месте ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
на перегоне Рудня - Голынки. По данным МЖД, в настоящее время продолжается тушение возгорания, в котором задействованы два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. В каждом из них по 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.
"Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды. На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалеку поселком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха", - говорится в сообщении МЖД.
Отмечается, что для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения.
После ликвидации возгорания вагонов железнодорожники приступят к восстановительным работам. Для этого подготовлена необходимая техника, сформированы ремонтные бригады.