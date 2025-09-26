https://ria.ru/20250926/dtp-2044594571.html

Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды проводятся на месте ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Работы по ликвидации последствий возгорания вагонов, возникшего в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля, идут в Смоленской области, на перегоне Рудня - Голынки. По данным МЖД, в настоящее время продолжается тушение возгорания, в котором задействованы два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. В каждом из них по 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. "Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды. На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалеку поселком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха", - говорится в сообщении МЖД. Отмечается, что для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения. После ликвидации возгорания вагонов железнодорожники приступят к восстановительным работам. Для этого подготовлена необходимая техника, сформированы ремонтные бригады.

происшествия, смоленская область, ржд