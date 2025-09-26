Рейтинг@Mail.ru
Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/dtp-2044594571.html
Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области
Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области
Мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды проводятся на месте ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области, сообщила Московская железная... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:22:00+03:00
2025-09-26T15:22:00+03:00
происшествия
смоленская область
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044531584_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_262d200a8b3ad958894f9b91675161ee.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды проводятся на месте ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Работы по ликвидации последствий возгорания вагонов, возникшего в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля, идут в Смоленской области, на перегоне Рудня - Голынки. По данным МЖД, в настоящее время продолжается тушение возгорания, в котором задействованы два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. В каждом из них по 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. "Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды. На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалеку поселком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха", - говорится в сообщении МЖД. Отмечается, что для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения. После ликвидации возгорания вагонов железнодорожники приступят к восстановительным работам. Для этого подготовлена необходимая техника, сформированы ремонтные бригады.
https://ria.ru/20250926/poezda-2044510205.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044531584_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dda53d85537f4834a1a7822c4b5abb04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, ржд
Происшествия, Смоленская область, РЖД
Экологические службы работают на месте ДТП с поездом в Смоленской области

Мероприятия по защите окружающей среды проводятся на месте ДТП под Смоленском

© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды проводятся на месте ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Работы по ликвидации последствий возгорания вагонов, возникшего в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля, идут в Смоленской области, на перегоне Рудня - Голынки. По данным МЖД, в настоящее время продолжается тушение возгорания, в котором задействованы два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. В каждом из них по 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.
"Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды. На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалеку поселком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха", - говорится в сообщении МЖД.
Отмечается, что для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения.
После ликвидации возгорания вагонов железнодорожники приступят к восстановительным работам. Для этого подготовлена необходимая техника, сформированы ремонтные бригады.
Последствия столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде под Смоленском - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияСмоленская областьРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала