В Ростовской области скорая попала в ДТП, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 26.09.2025
13:11 26.09.2025 (обновлено: 14:35 26.09.2025)
В Ростовской области скорая попала в ДТП, есть погибшие и раненые
происшествия
ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на трассе в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла в четверг вечером на 85-м километре автодороги "Морозовск-Цимлянск-Волгодонск". Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, произошел занос автомобиля, который наехал на барьерное ограждение, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой помощи "Газель". "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2107" 2006 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля скорой помощи получили травмы", - говорится в сообщении.
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
© Госавтоинспекция Ростовской областиНа месте ДТП с участием автомобилем скорой помощи в Ростовской области. Кадр видео
© Госавтоинспекция Ростовской области
На месте ДТП с участием автомобилем скорой помощи в Ростовской области. Кадр видео
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на трассе в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в четверг вечером на 85-м километре автодороги "Морозовск-Цимлянск-Волгодонск".
Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, произошел занос автомобиля, который наехал на барьерное ограждение, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой помощи "Газель".
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2107" 2006 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля скорой помощи получили травмы", - говорится в сообщении.
