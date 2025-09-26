https://ria.ru/20250926/dtp-2044547377.html
В Ростовской области скорая попала в ДТП, есть погибшие и раненые
В Ростовской области скорая попала в ДТП, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 26.09.2025
В Ростовской области скорая попала в ДТП, есть погибшие и раненые
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на трассе в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на трассе в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла в четверг вечером на 85-м километре автодороги "Морозовск-Цимлянск-Волгодонск". Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, произошел занос автомобиля, который наехал на барьерное ограждение, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой помощи "Газель". "В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2107" 2006 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля скорой помощи получили травмы", - говорится в сообщении.
