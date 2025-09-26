Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 26.09.2025
07:27 26.09.2025
В Челябинской области автобус съехал в кювет
В Челябинской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 26.09.2025
В Челябинской области автобус съехал в кювет
Автобус с пассажирами съехал в кювет на автодороге в Троицком районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
2025-09-26T07:27:00+03:00
2025-09-26T07:27:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет на автодороге в Троицком районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло ночью 26 сентября около 05.20 (03.20 мск) на 107-м километре автодороги "Челябинск-Троицк". "Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя рейсовым автобусом "Хендэ", по предварительным данным, почувствовал себя плохо, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения", - говорится в сообщении. Автобус следовал по маршруту "Бреды-Челябинск", в салоне находилось 37 пассажиров, уточняется в сообщении. Водитель доставлен в медучреждение Троицка, пассажиры были отправлены следующим рейсовым автобусом в пункт назначения, отмечает пресс-служба. В настоящее время полицейские разбираются в причинах дорожного происшествия, поясняется в сообщении.
челябинская область
троицк
В Челябинской области автобус съехал в кювет

В Челябинской области автобус съехал в кювет, никто не пострадал

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет на автодороге в Троицком районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло ночью 26 сентября около 05.20 (03.20 мск) на 107-м километре автодороги "Челябинск-Троицк".
"Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя рейсовым автобусом "Хендэ", по предварительным данным, почувствовал себя плохо, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения", - говорится в сообщении.
Автобус следовал по маршруту "Бреды-Челябинск", в салоне находилось 37 пассажиров, уточняется в сообщении.
Водитель доставлен в медучреждение Троицка, пассажиры были отправлены следующим рейсовым автобусом в пункт назначения, отмечает пресс-служба.
В настоящее время полицейские разбираются в причинах дорожного происшествия, поясняется в сообщении.
