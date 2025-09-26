https://ria.ru/20250926/dtp-2044482519.html
В Челябинской области автобус съехал в кювет
В Челябинской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 26.09.2025
В Челябинской области автобус съехал в кювет
Автобус с пассажирами съехал в кювет на автодороге в Троицком районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:27:00+03:00
2025-09-26T07:27:00+03:00
2025-09-26T07:27:00+03:00
происшествия
челябинская область
троицк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет на автодороге в Троицком районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло ночью 26 сентября около 05.20 (03.20 мск) на 107-м километре автодороги "Челябинск-Троицк". "Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя рейсовым автобусом "Хендэ", по предварительным данным, почувствовал себя плохо, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения", - говорится в сообщении. Автобус следовал по маршруту "Бреды-Челябинск", в салоне находилось 37 пассажиров, уточняется в сообщении. Водитель доставлен в медучреждение Троицка, пассажиры были отправлены следующим рейсовым автобусом в пункт назначения, отмечает пресс-служба. В настоящее время полицейские разбираются в причинах дорожного происшествия, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20250924/avtobus-2043950122.html
https://ria.ru/20250727/dtp-2031755676.html
челябинская область
троицк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, троицк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Троицк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинской области автобус съехал в кювет
В Челябинской области автобус съехал в кювет, никто не пострадал
ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет на автодороге в Троицком районе Челябинской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло ночью 26 сентября около 05.20 (03.20 мск) на 107-м километре автодороги "Челябинск-Троицк".
"Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя рейсовым автобусом "Хендэ", по предварительным данным, почувствовал себя плохо, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения", - говорится в сообщении.
Автобус следовал по маршруту "Бреды-Челябинск", в салоне находилось 37 пассажиров, уточняется в сообщении.
Водитель доставлен в медучреждение Троицка
, пассажиры были отправлены следующим рейсовым автобусом в пункт назначения, отмечает пресс-служба.
В настоящее время полицейские разбираются в причинах дорожного происшествия, поясняется в сообщении.