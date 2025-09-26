Рейтинг@Mail.ru
Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/dolzhikova-2044521829.html
Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО
Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО - РИА Новости, 26.09.2025
Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову по делу о хищении более одного миллиона... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T11:38:00+03:00
2025-09-26T11:38:00+03:00
происшествия
москва
россия
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951450345_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_399c76c37813f2f9b08b19ab326c3497.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову по делу о хищении более одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Должиковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток", - рассказали в суде. До этого суд в рамках уголовного дела избрал ей более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий. В ноябре 2024 года в МВД сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Должиковой по факту хищения более 1 миллиона рублей, средства были выделены Минпросвещения в виде гранта. По данным следствия, фигурантка получила грант, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, заявляли в МВД. Должикова, работавшая в должности директора Института русского языка РУДН, вошла в состав совета по госполитике в сфере поддержки русского языка в момент его создания - в августе 2024 года. Президент России Владимир Путин исключил её из совета в январе 2025 года.
https://ria.ru/20250408/rektor-2010097239.html
https://ria.ru/20250702/rektor-2026789233.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951450345_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7157ac41d539a3d6e580b675ecbfe50e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, рудн
Происшествия, Москва, Россия, РУДН
Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО

Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО по делу о хищении

© РИА Новости / Мария ДевахинаАнжела Должикова
Анжела Должикова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Анжела Должикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову по делу о хищении более одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Должиковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток", - рассказали в суде.
Задержание ректора Псковского госуниверситета - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищении
8 апреля, 18:29
До этого суд в рамках уголовного дела избрал ей более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.
В ноябре 2024 года в МВД сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Должиковой по факту хищения более 1 миллиона рублей, средства были выделены Минпросвещения в виде гранта.
По данным следствия, фигурантка получила грант, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, заявляли в МВД.
Должикова, работавшая в должности директора Института русского языка РУДН, вошла в состав совета по госполитике в сфере поддержки русского языка в момент его создания - в августе 2024 года. Президент России Владимир Путин исключил её из совета в январе 2025 года.
Бывший ректор БФУ Александр Федоров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено
2 июля, 17:35
 
ПроисшествияМоскваРоссияРУДН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала