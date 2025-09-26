Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО

https://ria.ru/20250926/dolzhikova-2044521829.html
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову по делу о хищении более одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Должиковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток", - рассказали в суде. До этого суд в рамках уголовного дела избрал ей более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий. В ноябре 2024 года в МВД сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Должиковой по факту хищения более 1 миллиона рублей, средства были выделены Минпросвещения в виде гранта. По данным следствия, фигурантка получила грант, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, заявляли в МВД. Должикова, работавшая в должности директора Института русского языка РУДН, вошла в состав совета по госполитике в сфере поддержки русского языка в момент его создания - в августе 2024 года. Президент России Владимир Путин исключил её из совета в январе 2025 года.
