Рейтинг@Mail.ru
Додон: правящая партия в Молдавии доказала, что в стране диктатура - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/dodon-2044717099.html
Додон: правящая партия в Молдавии доказала, что в стране диктатура
Додон: правящая партия в Молдавии доказала, что в стране диктатура - РИА Новости, 26.09.2025
Додон: правящая партия в Молдавии доказала, что в стране диктатура
Преступный жест правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), оказавшей давление на ЦИК, чтобы отстранить от выборов одну из партий... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T23:20:00+03:00
2025-09-26T23:20:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь додон
майя санду
ирина влах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Преступный жест правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), оказавшей давление на ЦИК, чтобы отстранить от выборов одну из партий Патриотического блока, возмутил избирателей и доказал, что в стране установлена диктатура, заявил один из лидеров блока, экс-президент республики Игорь Додон. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. "Через мерзкую пропаганду, фальсификации и запугивания ПДС пыталась подорвать фундамент блока и доверие людей к нам. Однако им это не удалось. Преступный жест власти ПДС и подконтрольного ей ЦИК вызвал возмущение у десятков тысяч людей, которые до сегодняшнего дня ещё колебались. В Республике Молдова установлена "желтая" (цвет ПДС - ред.) диктатура - наглая и опасная для общества и для государства", - написал Додон в Telegram-канале. Он отметил, что правящая партия хотела породить напряжение внутри блока и демотивировать избирателей. "Патриотический блок сегодня - главная политическая сила в стране, которая определит следующую власть. Которая свернет диктатуру, восстановит справедливость и закон, сделает упор на экономику и развитие. Власть ПДС поработила и довела до нищеты народ, и так продолжаться больше не может. (Президент Молдавии - ред.) Майя Санду и ПДС ненавидят этот народ. Они попрали демократию", - добавил Додон. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250916/dodon-2042221221.html
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044583267.html
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044707234.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь додон, майя санду, ирина влах
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Игорь Додон, Майя Санду, Ирина Влах
Додон: правящая партия в Молдавии доказала, что в стране диктатура

Додон: жест властей Молдавии против оппозиции доказал, что в стране диктатура

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Преступный жест правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), оказавшей давление на ЦИК, чтобы отстранить от выборов одну из партий Патриотического блока, возмутил избирателей и доказал, что в стране установлена диктатура, заявил один из лидеров блока, экс-президент республики Игорь Додон.
Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Власти Молдавии после выборов атакуют оппозиционеров, заявил Додон
16 сентября, 14:09
"Через мерзкую пропаганду, фальсификации и запугивания ПДС пыталась подорвать фундамент блока и доверие людей к нам. Однако им это не удалось. Преступный жест власти ПДС и подконтрольного ей ЦИК вызвал возмущение у десятков тысяч людей, которые до сегодняшнего дня ещё колебались. В Республике Молдова установлена "желтая" (цвет ПДС - ред.) диктатура - наглая и опасная для общества и для государства", - написал Додон в Telegram-канале.
Он отметил, что правящая партия хотела породить напряжение внутри блока и демотивировать избирателей.
"Патриотический блок сегодня - главная политическая сила в стране, которая определит следующую власть. Которая свернет диктатуру, восстановит справедливость и закон, сделает упор на экономику и развитие. Власть ПДС поработила и довела до нищеты народ, и так продолжаться больше не может. (Президент Молдавии - ред.) Майя Санду и ПДС ненавидят этот народ. Они попрали демократию", - добавил Додон.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
ЦИК Молдавии обязала Патриотический блок пересоставить список кандидатов
Вчера, 14:51
Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Партия власти в Молдавии не исключит Патриотический блок, считает Додон
Вчера, 21:17
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИгорь ДодонМайя СандуИрина Влах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала