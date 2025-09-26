https://ria.ru/20250926/dodon-2044717099.html

Додон: правящая партия в Молдавии доказала, что в стране диктатура

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Преступный жест правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), оказавшей давление на ЦИК, чтобы отстранить от выборов одну из партий Патриотического блока, возмутил избирателей и доказал, что в стране установлена диктатура, заявил один из лидеров блока, экс-президент республики Игорь Додон. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. "Через мерзкую пропаганду, фальсификации и запугивания ПДС пыталась подорвать фундамент блока и доверие людей к нам. Однако им это не удалось. Преступный жест власти ПДС и подконтрольного ей ЦИК вызвал возмущение у десятков тысяч людей, которые до сегодняшнего дня ещё колебались. В Республике Молдова установлена "желтая" (цвет ПДС - ред.) диктатура - наглая и опасная для общества и для государства", - написал Додон в Telegram-канале. Он отметил, что правящая партия хотела породить напряжение внутри блока и демотивировать избирателей. "Патриотический блок сегодня - главная политическая сила в стране, которая определит следующую власть. Которая свернет диктатуру, восстановит справедливость и закон, сделает упор на экономику и развитие. Власть ПДС поработила и довела до нищеты народ, и так продолжаться больше не может. (Президент Молдавии - ред.) Майя Санду и ПДС ненавидят этот народ. Они попрали демократию", - добавил Додон. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

