Атомный марафон "Знание.Первые" прошел в ДНР

Атомный марафон "Знание.Первые" прошел в ДНР - РИА Новости, 26.09.2025

Атомный марафон "Знание.Первые" прошел в ДНР

Международной марафон "Знание.Первые", приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, прошел в ДНР на базе Донбасской национальной академии... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T21:05:00+03:00

2025-09-26T21:05:00+03:00

2025-09-26T21:05:00+03:00

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Международной марафон "Знание.Первые", приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, прошел в ДНР на базе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, передает корреспондент РИА Новости. Федеральный атомный марафон "Знание.Первые" прошел в ДНР. Тема марафона была приуроченного к 80-летию атомной промышленности России. В рамках мероприятия студенты разных вузов республики и молодежь ДНР посетили лекции ряда спикеров, связанных с технологическим, политическим энергетическим, научным и культурным развитием России. Среди приглашенных спикеров были председатель правительства ДНР Андрей Чертков, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, основатель современной школы интернет-разведки в России Андрей Масалович, военкоры Александр Сладков и Омар Магомедов и другие. "В очередной раз мы проводим этот марафон. Приятно, что марафон останавливается в Донецкой Народной Республике. Мы проводим марафон на высочайшем уровне. Практически полный зал студентов различных вузов, которые заинтересованы в получении информации по различным направлениям… Я сегодня задел вопрос стратегии развития республики, это основополагающий документ развития республики в сфере туризма, социальной сферы, креативной индустрии. Это крайне важно для республики, и сейчас те студенты и те университеты, которые сегодня находятся здесь, также будут принимать участие в построении стратегии развития", - сказал Чертков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что на марафоне присутствовало множество спикеров, которые помогут молодежи ответить на вопросы в различных сферах, начиная от медицины, образования, промышленности, культуры и креативной индустрии. Главное в рамках марафона - активность и живой интерес студентов и школьников во время взаимодействия со спикерами. "Для нас это (проведение марафона - ред.) очень важно, потому что мы один из немногих регионов Российской Федерации и единственный из четырех новых регионов, который принимает данную площадку. Это показатель того, чего мы достигли доверия к проведению такого федерального мероприятия… Сегодня у нас марафон посвящен атомной промышленности. И сегодня все наши лекции, все наше общение направлено на будущее, на развитие будущей промышленности, медицины, будущего молодежи", - рассказал журналистам врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский. Он добавил, что сегодня в Донбассе формируется общее для страны будущее при помощи молодежи региона. В самом же мероприятии приняло участие около 600 человек. Организатором марафона выступило - Общество "Знание" при поддержке ГК "Росатом". Марафон войдет в программу международного форума World Atomic Week, который охватит темы далеко за пределами атомной отрасли. Общим для них станет представление о России как о стране будущего, где реализуются идеи и проекты, которые формируют образ завтрашнего дня. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

