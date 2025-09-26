https://ria.ru/20250926/dnr-2044540778.html
Группировка "Запад" за неделю овладела 2519 зданиями в ДНР
Группировка "Запад" за неделю овладела 2519 зданиями в ДНР - РИА Новости, 26.09.2025
Группировка "Запад" за неделю овладела 2519 зданиями в ДНР
Военнослужащие российской группировки "Запад" за неделю овладели 2519 зданиями в населённом пункте Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:48:00+03:00
2025-09-26T12:48:00+03:00
2025-09-26T12:48:00+03:00
безопасность
кировск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за неделю овладели 2519 зданиями в населённом пункте Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
https://ria.ru/20250926/mo-2044537231.html
кировск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кировск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Кировск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за неделю овладела 2519 зданиями в ДНР
МО РФ: группировка "Запад" за неделю овладела 2519 зданиями в Кировске в ДНР