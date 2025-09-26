https://ria.ru/20250926/dnr-2044540778.html

Группировка "Запад" за неделю овладела 2519 зданиями в ДНР

Военнослужащие российской группировки "Запад" за неделю овладели 2519 зданиями в населённом пункте Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:48:00+03:00

безопасность

кировск

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за неделю овладели 2519 зданиями в населённом пункте Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.

кировск

донецкая народная республика

2025

