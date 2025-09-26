Группировка "Запад" за неделю овладела 2519 зданиями в ДНР

Рейтинг@Mail.ru
12:48 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/dnr-2044540778.html
безопасность
кировск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за неделю овладели 2519 зданиями в населённом пункте Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
безопасность, кировск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Кировск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за неделю овладели 2519 зданиями в населённом пункте Кировск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
БезопасностьКировскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
