https://ria.ru/20250926/delo-2044611163.html
В Москве завели дело на кинокритика Долина*
В Москве завели дело на кинокритика Долина* - РИА Новости, 26.09.2025
В Москве завели дело на кинокритика Долина*
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:03:00+03:00
2025-09-26T16:03:00+03:00
2025-09-26T16:03:00+03:00
антон долин
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824205290_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_c5b834cf77b8d2d288d9f62cdf801dd5.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказали в ведомстве. Подозреваемый с октября 2022 года включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации. По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". "Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск", - заключили в ведомстве. Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20250919/inoagent-2043028181.html
https://ria.ru/20250912/sud-2041345518.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824205290_303:0:2888:1939_1920x0_80_0_0_1382739474f98153535b30921ea2af2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон долин, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Антон Долин, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Москве завели дело на кинокритика Долина*
Уголовное дело завели в Москве на кинокритика-иноагента Антона Долина
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина
*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказали в ведомстве.
Подозреваемый с октября 2022 года включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск", - заключили в ведомстве.
Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
* Признан в России иноагентом