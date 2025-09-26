Рейтинг@Mail.ru
В Москве завели дело на кинокритика Долина* - РИА Новости, 26.09.2025
16:03 26.09.2025
В Москве завели дело на кинокритика Долина*
В Москве завели дело на кинокритика Долина*
антон долин
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказали в ведомстве. Подозреваемый с октября 2022 года включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации. По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". "Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск", - заключили в ведомстве. Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.* Признан в России иноагентом
антон долин, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Антон Долин, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Антон Долин*
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Антон Долин*. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказали в ведомстве.
Подозреваемый с октября 2022 года включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск", - заключили в ведомстве.
Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
* Признан в России иноагентом
Антон ДолинМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
