В Москве завели дело на кинокритика Долина*

2025-09-26T16:03:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина*, его намерены объявить в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сказали в ведомстве. Подозреваемый с октября 2022 года включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации. По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". "Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина* в розыск", - заключили в ведомстве. Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.* Признан в России иноагентом

