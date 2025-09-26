Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске завели дело после стрельбы в отеле
08:05 26.09.2025
В Новосибирске завели дело после стрельбы в отеле
В Новосибирске завели дело после стрельбы в отеле
новосибирск
россия
новосибирская область
происшествия
НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы из травматического оружия в ходе конфликта в одном из отелей города, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. "По данному факту следователем отдела полиции №1 "Центральный" УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По данным полиции, 25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента. Прибывшие на место полицейские установили, что, предположительно, выстрелы были произведены из травматического оружия. Устанавливаются причастные для их задержания. В свою очередь, прокуратура Новосибирской области, которая контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщает, что в отеле было произведено "не менее пяти выстрелов в незнакомых граждан". В результате была ранена находящаяся в помещении отеля женщина.
новосибирск
россия
новосибирская область
новосибирск, россия, новосибирская область, происшествия
Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Происшествия
В Новосибирске завели дело после стрельбы в отеле

Полицейская машина
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Полицейская машина. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы из травматического оружия в ходе конфликта в одном из отелей города, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.
"По данному факту следователем отдела полиции №1 "Центральный" УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента.
Прибывшие на место полицейские установили, что, предположительно, выстрелы были произведены из травматического оружия. Устанавливаются причастные для их задержания.
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области, которая контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщает, что в отеле было произведено "не менее пяти выстрелов в незнакомых граждан". В результате была ранена находящаяся в помещении отеля женщина.
