В Новосибирске завели дело после стрельбы в отеле

В Новосибирске завели дело после стрельбы в отеле - РИА Новости, 26.09.2025

В Новосибирске завели дело после стрельбы в отеле

26.09.2025

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы из травматического оружия в ходе конфликта в одном из отелей города, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. "По данному факту следователем отдела полиции №1 "Центральный" УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По данным полиции, 25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента. Прибывшие на место полицейские установили, что, предположительно, выстрелы были произведены из травматического оружия. Устанавливаются причастные для их задержания. В свою очередь, прокуратура Новосибирской области, которая контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщает, что в отеле было произведено "не менее пяти выстрелов в незнакомых граждан". В результате была ранена находящаяся в помещении отеля женщина.

