Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после ДТП на переезде в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 26.09.2025 (обновлено: 14:26 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/delo--2044519670.html
СК завел дело после ДТП на переезде в Смоленской области
СК завел дело после ДТП на переезде в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
СК завел дело после ДТП на переезде в Смоленской области
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после столкновения фуры и поезда в Смоленской... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T11:31:00+03:00
2025-09-26T14:26:00+03:00
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044501770_9:0:1273:711_1920x0_80_0_0_cee94053fda0c50956b50ee8c65d982c.jpg
ТУЛА, 26 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после столкновения фуры и поезда в Смоленской области, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. Смоленская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения."Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
https://ria.ru/20250926/poezd-2044498515.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044501770_157:0:1105:711_1920x0_80_0_0_2e5ab8e66bc466805400c9e5a3701303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК завел дело после ДТП на переезде в Смоленской области

СК РФ завел дело после ДТП на переезде в Смоленской области

© МЧС РоссииСотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 26 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после столкновения фуры и поезда в Смоленской области, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. Смоленская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения.
"Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Пожар после столкновения поезда с автомобилем - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области
Вчера, 09:30
 
ПроисшествияСмоленская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала