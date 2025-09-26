https://ria.ru/20250926/delo--2044519670.html

СК завел дело после ДТП на переезде в Смоленской области

ТУЛА, 26 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после столкновения фуры и поезда в Смоленской области, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. Смоленская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения."Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

