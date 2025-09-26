https://ria.ru/20250926/delo--2044489183.html
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд
2025-09-26T08:38:00+03:00
2025-09-26T08:38:00+03:00
2025-09-26T08:46:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В суд передано дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий, в том числе для ОПК, на имущество фигурантов наложен арест на 840 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в 2021 году в результате совместной работы краевого следственного управления СК России и оперативников региональных ФСБ и МВД."Следственным управлением СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителя московской организации, занимающейся торговлей химическими продуктами, и начальника материально-технического отдела акционерного общества, выпускающего титановую продукцию. В зависимости от роли каждого им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), передача и получение коммерческого подкупа в особо крупном размере (часть 4 и часть 8 статьи 204 УК РФ), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Правоохранителями установлено, что директор московской организации предложил начальнику материально-технического отдела крупного пермского промышленного предприятия 11 миллионов рублей за заключение контракта. Как выяснило следствие, предприниматель также убедил других участников рынка по поставкам химической продукции направить в адрес акционерного общества коммерческие предложения по существенно завышенной цене. При этом на бумаге предложение московской компании было самым выгодным, но и оно заметно превосходило рыночные цены.Отмечается, что в результате мошеннической схемы был заключен договор на поставку химикатов, необходимых для производства титановых изделий, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса. Таким образом, в период с 2017 по 2018 год поставщик похитил более 300 миллионов рублей, принадлежавших акционерному обществу. В дальнейшем оба фигуранта легализовали незаконно полученные денежные средства на сумму свыше 200 миллионов рублей, приобретя движимое и недвижимое имущество."Следствием наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 840 миллионов рублей, из них 52 миллиона наличными были изъяты в ходе обысков. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
