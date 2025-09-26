https://ria.ru/20250926/daniya-2044552287.html

Министр обороны Дании обвинил ВС и полицию в медлительности

Вооружённые силы и полиция Дании действовали "слишком медленно" в реагировании на якобы присутствие дронов в воздушном пространстве королевства, признал датский

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооружённые силы и полиция Дании действовали "слишком медленно" в реагировании на якобы присутствие дронов в воздушном пространстве королевства, признал датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен. В ночь на пятницу датский телеканал TV2 сообщил, что воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании было закрыто из-за сообщений о том, что в районе воздушной гавани был замечен БПЛА. По словам начальника дежурной части полиции региона Северная Ютландия Кристиана Тильстеда, воздушное пространство было закрыто в 0.40 мск. Воздушное пространство было открыто спустя почти час - в 1.35 мск. "В некоторых вещах, с которыми мы столкнулись за последнюю неделю, мы были слишком медлительны - как вооруженные силы, так и полиция", - заявил Поульсен датскому телеканалу TV2. В ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве". Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. Агентство передавало, что полиция Дании также получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен в свою очередь заявил, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. В понедельник аэропорт Копенгагена закрывался из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Полиция Копенгагена сообщила РИА Новости, что три дрона наблюдалось у аэропорта датской столицы, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

