Датская обжаловала приговор россиянину Иконникову по делу о взрывчатке - РИА Новости, 26.09.2025
01:22 26.09.2025
Датская обжаловала приговор россиянину Иконникову по делу о взрывчатке
в мире
дания
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Датская прокуратура обжаловала решение суда по делу россиянина Сергея Иконникова, приговоренного к шести годам тюрьмы и выдворению, требуя ужесточения приговора. Телерадиокомпания DR 15 сентября сообщила, что суд в Дании снял с 38-летнего россиянина Сергея Иконникова самый серьезный пункт обвинения, однако признал его виновным по ряду других пунктов, включая производство 1,2 килограмма взрывчатки, подрыв банкомата у входа в парк развлечений "Леголенд", транспортировку взрывчатки, а также совершение действий, приведших к закрытию аэропорта. Позднее суд приговорил россиянина к шести годам лишения свободы и выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. "Сегодня государственный обвинитель в Виборге обжаловал приговор, вынесенный 38-летнему мужчине за производство взрывчатки и совершения взрывов в Биллунне", - говорится в пресс-релизе ведомства. По мнению спецпрокурора Эмиля Стенбюгора, приговор нужно ужесточить, поскольку россиянин якобы намеревался подвергнуть опасности жизни других или учинить разрушения, что не было в достаточной степени учтено судом. "Мы полагаем, что цели подсудимого шли дальше, чем решил окружной суд, и что он намеревался, используя бомбы, подвергнуть жизни других серьезной опасности или вызвать масштабные разрушения с помощью взрыва. В связи с этим мы считаем, что наказание нужно ужесточить, поскольку серьезный характер действий мужчины и неудобства, которые он причинил многим людям, не были в достаточной степени приняты во внимание", - заявил Стенбюгор, его слова приводятся в публикации. В конце октября 2024 года DR сообщила, что суд в Дании оставил под стражей россиянина, которому на тот момент было 37 лет, по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, он также обвиняется в попытке кражи и нарушении работы критически важной инфраструктуры. Как сообщила DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, обвиняемый частично признал вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям. Позднее полиция уточнила, что обвиняемый произвел в общей сложности около трех килограммов взрывчатки, которую использовал в том числе для подрыва банкомата.
дания
в мире, дания
В мире, Дания
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Датская прокуратура обжаловала решение суда по делу россиянина Сергея Иконникова, приговоренного к шести годам тюрьмы и выдворению, требуя ужесточения приговора.
Телерадиокомпания DR 15 сентября сообщила, что суд в Дании снял с 38-летнего россиянина Сергея Иконникова самый серьезный пункт обвинения, однако признал его виновным по ряду других пунктов, включая производство 1,2 килограмма взрывчатки, подрыв банкомата у входа в парк развлечений "Леголенд", транспортировку взрывчатки, а также совершение действий, приведших к закрытию аэропорта. Позднее суд приговорил россиянина к шести годам лишения свободы и выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.
"Сегодня государственный обвинитель в Виборге обжаловал приговор, вынесенный 38-летнему мужчине за производство взрывчатки и совершения взрывов в Биллунне", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По мнению спецпрокурора Эмиля Стенбюгора, приговор нужно ужесточить, поскольку россиянин якобы намеревался подвергнуть опасности жизни других или учинить разрушения, что не было в достаточной степени учтено судом.
"Мы полагаем, что цели подсудимого шли дальше, чем решил окружной суд, и что он намеревался, используя бомбы, подвергнуть жизни других серьезной опасности или вызвать масштабные разрушения с помощью взрыва. В связи с этим мы считаем, что наказание нужно ужесточить, поскольку серьезный характер действий мужчины и неудобства, которые он причинил многим людям, не были в достаточной степени приняты во внимание", - заявил Стенбюгор, его слова приводятся в публикации.
В конце октября 2024 года DR сообщила, что суд в Дании оставил под стражей россиянина, которому на тот момент было 37 лет, по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, он также обвиняется в попытке кражи и нарушении работы критически важной инфраструктуры. Как сообщила DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, обвиняемый частично признал вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям. Позднее полиция уточнила, что обвиняемый произвел в общей сложности около трех килограммов взрывчатки, которую использовал в том числе для подрыва банкомата.
В миреДания
 
 
