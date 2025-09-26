https://ria.ru/20250926/chernigov-2044569567.html

В Чернигове прогремели взрывы

В Чернигове прогремели взрывы

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрывах и пожаре в Чернигове ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

