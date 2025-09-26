https://ria.ru/20250926/bukhgalter-2044482960.html

Эксперт предупредила о росте спроса на бухгалтеров

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спрос на бухгалтеров, особенно работающих с НДС, вырастет в условиях пересмотра ставки этого налога, а бизнесу необходимо заранее оценить, справятся ли бухгалтерские службы компании с ростом объема работы, заявила РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. "Последние решения - снижение порога по УСН (упрощенная система налогообложения - ред.) до 10 млн рублей, отмена льгот по страховым взносам и планируемый рост НДС - означают значительное усложнение налогового администрирования для бизнеса. В этой ситуации возрастет спрос на квалифицированных бухгалтеров. Бизнесу стоит заранее оценить, справятся ли его бухгалтерские службы с возросшим объемом работы", - сказала Мемрук. Так, им предстоит решить несколько практических задач. Среди них - массовое переоформление договоров к концу 2025 года в связи с новыми ставками, пересчет финансовых моделей для компаний на УСН, которые теперь попадают под обязательную уплату НДС. Также бухгалтеры будут анализировать зарплатную нагрузку после отмены льгот по взносам и выбор оптимальных решений, рассказала эксперт. "Безусловно, государство заинтересовано в развитии малого бизнеса как важном источнике налоговых поступлений, и текущие изменения направлены на создание прозрачных и предсказуемых условий для работы. Сделать это без потерь для компании можно только с помощью грамотного бухгалтера. Например, в строительстве или оптовой торговле, где маржа невысока, ошибка в расчетах теперь может быть критичной", - указывает эксперт. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Помимо этого, Минфин предложил снизить до 10 миллионов с 60 миллионов рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес на "упрощенке" должен платить НДС. В среду министерство внесло в правительство "бюджетный пакет" документов, включая проект бюджета на следующую трехлетку и поправки в бюджет текущего года. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете, проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин.

