https://ria.ru/20250926/bronetransporter--2044486789.html

ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении

ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении - РИА Новости, 26.09.2025

ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении

Подразделения Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер Humvee ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:16:00+03:00

2025-09-26T08:16:00+03:00

2025-09-26T08:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

константиновка

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер Humvee ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе контроля за тылами противника в районе Константиновки операторы ударных дронов зафиксировали ротацию живой силы ВСУ, которая осуществлялась с использованием американского бронетранспортера Humvee. В результате точных попаданий беспилотников техника вместе с находившимся внутри личным составом была уничтожена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность