ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении
Подразделения Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер Humvee ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:16:00+03:00
2025-09-26T08:16:00+03:00
2025-09-26T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер Humvee ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе контроля за тылами противника в районе Константиновки операторы ударных дронов зафиксировали ротацию живой силы ВСУ, которая осуществлялась с использованием американского бронетранспортера Humvee. В результате точных попаданий беспилотников техника вместе с находившимся внутри личным составом была уничтожена", - говорится в сообщении.
россия, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность
