26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 26.09.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении - РИА Новости, 26.09.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении
Подразделения Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер Humvee ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер Humvee ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе контроля за тылами противника в районе Константиновки операторы ударных дронов зафиксировали ротацию живой силы ВСУ, которая осуществлялась с использованием американского бронетранспортера Humvee. В результате точных попаданий беспилотников техника вместе с находившимся внутри личным составом была уничтожена", - говорится в сообщении.
ВС России уничтожили бронетранспортер на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили бронетранспортер США Humvee на Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер Humvee ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе контроля за тылами противника в районе Константиновки операторы ударных дронов зафиксировали ротацию живой силы ВСУ, которая осуществлялась с использованием американского бронетранспортера Humvee. В результате точных попаданий беспилотников техника вместе с находившимся внутри личным составом была уничтожена", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
