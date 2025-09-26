Рейтинг@Mail.ru
МИД включил в стоп-лист британцев, призывавших к ограничениям против России - РИА Новости, 26.09.2025
15:50 26.09.2025
МИД включил в стоп-лист британцев, призывавших к ограничениям против России
МИД включил в стоп-лист британцев, призывавших к ограничениям против России - РИА Новости, 26.09.2025
МИД включил в стоп-лист британцев, призывавших к ограничениям против России
Лица, призывавшие к ограничениям против РФ, причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении и фабрикации дезинформации о нашей стране, вошли в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:50:00+03:00
2025-09-26T15:50:00+03:00
в мире
россия
лондон
великобритания
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лица, призывавшие к ограничениям против РФ, причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении и фабрикации дезинформации о нашей стране, вошли в список добавленных в стоп-лист России граждан Великобритании, сообщил в пятницу МИД РФ. "В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране", - сказано в заявлении на сайте министерства.
россия
лондон
великобритания
в мире, россия, лондон, великобритания
В мире, Россия, Лондон, Великобритания
МИД включил в стоп-лист британцев, призывавших к ограничениям против России

МИД: лица, призывавшие к ограничениям против России, попали в стоп-лист

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лица, призывавшие к ограничениям против РФ, причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении и фабрикации дезинформации о нашей стране, вошли в список добавленных в стоп-лист России граждан Великобритании, сообщил в пятницу МИД РФ.
"В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране", - сказано в заявлении на сайте министерства.
МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным
МИД прокомментировал объявление "Британского совета" нежелательным
5 июня, 20:35
 
В мире Россия Лондон Великобритания
 
 
