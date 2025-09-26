https://ria.ru/20250926/bler-2044467212.html

Блэр может возглавить орган переходной администрации Газы, пишут СМИ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может возглавить орган переходной администрации, который будет управлять деятельностью в секторе Газа, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. Издание напоминает, что Блэр много раз посещал Газу еще недели спустя после начала войны несколько лет назад. По словам издания, политик разрабатывает план по управлению Газой после окончания военных действий в регионе. "Блэр мог бы возглавить орган под названием "Международная переходная администрация Газы" (GITA)", - передает издание со ссылкой на несколько источников, участвующих во внедрении плана по Газе. Согласно Economist, этот орган управления будет добиваться получения мандата ООН на выполнение функций "высшего политического и юридического органа" Газы сроком на пять лет. В случае одобрения бывший премьер-министр будет управлять советом из семи человек и иметь "секретариат до 25 человек". Economist утверждает, что расходы на работу органа возьмут на себя арабские страны Персидского залива. "Он (Блэр - ред.) готов пожертвовать своим временем. Он искренне хочет положить конец войне", - цитирует издание источник, знакомый с политиком. Журнал отмечает, что кандидатуру Блэра поддерживают неназванные лидеры стран Персидского залива и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. В начале сентября газета Times со ссылкой на источники в Вашингтоне заявляла, что Блэр и Кушнер представили американскому президенту план восстановления сектора Газа, предусматривающий лишь временное переселение палестинцев из этого региона. План отвергает любое участие палестинского движения ХАМАС и Палестинской национальной администрации. Вместо этого предусматривается создание коалиции региональных игроков. Как пишет газета, к управлению регионом в рамках плана "почти точно" будут привлечены ОАЭ и Саудовская Аравия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

