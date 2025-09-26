https://ria.ru/20250926/bilayn-2044665869.html

"Билайн бизнес" откроет клиентам доступ в закрытый клуб привилегий

"Билайн бизнес" откроет клиентам доступ в закрытый клуб привилегий - РИА Новости, 26.09.2025

"Билайн бизнес" откроет клиентам доступ в закрытый клуб привилегий

Для клиентов "билайн бизнес" стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:30:00+03:00

2025-09-26T18:30:00+03:00

2025-09-26T18:30:00+03:00

билайн

вымпелком

мобильная связь

интернет

скидки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102351/98/1023519837_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0f7d11c2a1f82c8d2dcf53594950facd.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Для клиентов "билайн бизнес" стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров, сообщает пресс-служба компании.В рамках предложения клиенты "билайн бизнес" смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.Среди первых партнеров — известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:● до 25% – на бронирование отелей;● до 20% – на доставку готовой еды;● до 15% – в магазине спортивных товаров;● до 58% – на подписку в онлайн-кинотеатре;● до 20% – на сервисы электронных и аудиокниг;● до 40% – в интернет-магазине цветов и подарков;● до 12% – на автозапчасти;"Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. "Билайн бизнес" дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым – такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса", – отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин, его слова приводит пресс-служба.Специальное предложение доступно клиентам "билайн бизнес", подключившим следующие услуги:● корпоративная сотовая связь: перенос остатков трафика, безлимит на мессенджеры и другие сервисы, звонки на Билайн бесплатно,● интернет для бизнеса: скорость до 10 Гбит/с, бесплатный IP-адрес, домен и корпоративная почта, а также быстрое подключение.● Облачная АТС: возможность принимать до 100 звонков одновременно, интеграция с CRM-системой (системой управления взаимоотношениями с клиентами), аналитика звонков и голосовой помощник, подключение городских, мобильных и номеров 8800.Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам "билайн бизнес" доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, правилах проведения, количестве привилегий, сроках, месте и порядке их получения – по ссылке.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTSxdeQFGr

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, мобильная связь, интернет, скидки