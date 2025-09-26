https://ria.ru/20250926/bezopasnost-2044474108.html

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.Глава региона отметил, что в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке, добавил губернатор.

