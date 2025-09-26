https://ria.ru/20250926/bezopasnost-2044474108.html
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области - РИА Новости, 26.09.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T05:20:00+03:00
2025-09-26T05:20:00+03:00
2025-09-26T05:43:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.Глава региона отметил, что в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке, добавил губернатор.
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Таганроге и четырех районах Ростовской области