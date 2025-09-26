https://ria.ru/20250926/bespilotnik-2044707614.html
ПВО сбила два дрона над Брянской и Ростовской областями
ПВО сбила два дрона над Брянской и Ростовской областями - РИА Новости, 26.09.2025
ПВО сбила два дрона над Брянской и Ростовской областями
Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Брянской областью и один - над Ростовской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T21:21:00+03:00
2025-09-26T21:21:00+03:00
2025-09-26T21:21:00+03:00
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Брянской областью и один - над Ростовской, сообщили в Минобороны России. "Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250926/pvo-2044481235.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два дрона над Брянской и Ростовской областями
МО: средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской и Ростовской областями