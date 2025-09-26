https://ria.ru/20250926/bespilotnik-2044707614.html

ПВО сбила два дрона над Брянской и Ростовской областями

ПВО сбила два дрона над Брянской и Ростовской областями

ПВО сбила два дрона над Брянской и Ростовской областями

Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Брянской областью и один - над Ростовской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Брянской областью и один - над Ростовской, сообщили в Минобороны России. "Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

брянская область

безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)