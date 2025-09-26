Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал, когда в Крыму нормализуется ситуация с бензином - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/benzin-2044529198.html
Аксенов рассказал, когда в Крыму нормализуется ситуация с бензином
Аксенов рассказал, когда в Крыму нормализуется ситуация с бензином - РИА Новости, 26.09.2025
Аксенов рассказал, когда в Крыму нормализуется ситуация с бензином
Ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, по АИ-92 - максимум в течение десяти дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:02:00+03:00
2025-09-26T12:02:00+03:00
республика крым
сергей аксенов (политик)
аи-95
аи-92
бензин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15155/94/151559481_0:29:513:317_1920x0_80_0_0_36eceabe9b23f0e24cf0a3be6c7b40d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, по АИ-92 - максимум в течение десяти дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По топливу. Завтра до конца дня нормализуется ситуация по 95-му бензину, и в течение максимум десяти дней – по 92-му бензину", - сказал Аксенов журналистам. Глава республики подчеркнул, что по дизтопливу проблем в регионе нет.
https://ria.ru/20250925/benzin-2044409379.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15155/94/151559481_20:0:481:346_1920x0_80_0_0_c6c213f7516da2b58221db130c979fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, сергей аксенов (политик), аи-95, аи-92, бензин, общество
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), АИ-95, АИ-92, Бензин, Общество
Аксенов рассказал, когда в Крыму нормализуется ситуация с бензином

Аксенов: ситуация с бензином АИ-95 в Крыму нормализуется к концу субботы

© РИА Новости / Алексей ДаничевАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, по АИ-92 - максимум в течение десяти дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По топливу. Завтра до конца дня нормализуется ситуация по 95-му бензину, и в течение максимум десяти дней – по 92-му бензину", - сказал Аксенов журналистам.
Глава республики подчеркнул, что по дизтопливу проблем в регионе нет.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать бензин впрок
25 сентября, 19:44
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)АИ-95АИ-92БензинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала