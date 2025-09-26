https://ria.ru/20250926/benzin-2044529198.html
Аксенов рассказал, когда в Крыму нормализуется ситуация с бензином
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в Крыму к концу субботы, по АИ-92 - максимум в течение десяти дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По топливу. Завтра до конца дня нормализуется ситуация по 95-му бензину, и в течение максимум десяти дней – по 92-му бензину", - сказал Аксенов журналистам. Глава республики подчеркнул, что по дизтопливу проблем в регионе нет.
