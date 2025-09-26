Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 26.09.2025 (обновлено: 16:58 26.09.2025)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации военнослужащим "Золотые Звёзды" Героев России и именное оружие, сообщили в министерстве. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность в продолжении несения с честью службы на благо государства.
Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО

Белоусов вручил проявившим мужество военным "Золотые Звёзды" Героев России

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Бобров на церемонии в госпитале имени Вишневского - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В госпитале имени Вишневского наградили участников СВО
