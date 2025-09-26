https://ria.ru/20250926/belousov-2044620397.html
Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации военнослужащим "Золотые Звёзды" Героев России и именное оружие, сообщили в министерстве. "В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность в продолжении несения с честью службы на благо государства.
