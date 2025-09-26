Экс-сотрудника банка в Челябинске арестовали за взятку
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Суд арестовал бывшего сотрудника банка в Челябинске, обвиняемого в получении взятки в 1 миллион рублей за помощь в получении кредита на сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщало СУСК, с 1 марта по 31 декабря 2023 года сотрудник банка получил от представителя юрлиц взятку в размере 1 миллион рублей за открытие в банке невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России (получение взятки в крупном размере).
"Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении бывшего начальника отдела финансирования недвижимости челябинского филиала одного из банков, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона поясняет, что обвиняемый вину не признал, заявив об оговоре. Сторона защиты и обвиняемый возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просили избрать домашний арест, либо залог 500 тысяч рублей.
В правоохранительных органах региона пояснили РИА Новости, что речь идет о кредите для строительства многофункционального комплекса для отдыха "Увильды парк" на берегу озера Увильды.
Ранее были задержаны бывший и действующий сотрудники банка в Челябинске, которые получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1,5 миллиардов рублей на строительство гостиничного комплекса. Все были арестованы судом.