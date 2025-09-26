https://ria.ru/20250926/arest-2044481329.html
У арестованного топ-менеджера РЖД Каменева есть доступ к гостайне
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрий Каменев, обвиняемый в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, ранее получил доступ к гостайне, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Адвокат ... обращает внимание, что у Каменева оформлена вторая группа допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, в связи с чем его заграничный паспорт сдан в установленном порядке в кадровое подразделение ОАО "РЖД", - сказано в документе. Защитник также настаивал, что обвиняемый характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении двоих взрослых сыновей и престарелого отца, имеет многочисленные ведомственные поощрения и награды. Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения. Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает. На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.
