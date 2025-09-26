Рейтинг@Mail.ru
Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 26.09.2025 (обновлено: 17:50 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/alkogol-2044655332.html
Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем
Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем - РИА Новости, 26.09.2025
Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем
Практически единственным методом самопомощи при отравлении поддельной алкогольной продукцией является употребление водки, заявил нарколог Руслан Исаев в беседе... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:48:00+03:00
2025-09-26T17:50:00+03:00
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754450032_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_cba6e7fd877fa56c32e3307ffc9b6db1.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Практически единственным методом самопомощи при отравлении поддельной алкогольной продукцией является употребление водки, заявил нарколог Руслан Исаев в беседе с "Лентой.ру"."Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Метанол — это сильный яд, прием внутрь может привести к слепоте, тяжелому поражению органов и смерти. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол," — объяснил специалист.По словам врача, этанол действительно выступает в роли антидота при отравлении метанолом. Он также подчеркнул, что сто граммов водки — это единственный доступный в домашних условиях антидот.Метанол очень быстро всасывается, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут безрезультатны. Главное — как можно скорее вызвать скорую и внимательно следить за состоянием пострадавшего, заключил нарколог.
https://ria.ru/20250926/alkogol-2044503611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754450032_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_68109672a7514fada8baae45fb36af2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем

Нарколог Исаев: водка может помочь при отравлении метанолом

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiМужчина с похмелья
Мужчина с похмелья - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Мужчина с похмелья. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Практически единственным методом самопомощи при отравлении поддельной алкогольной продукцией является употребление водки, заявил нарколог Руслан Исаев в беседе с "Лентой.ру".
"Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Метанол — это сильный яд, прием внутрь может привести к слепоте, тяжелому поражению органов и смерти. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол," — объяснил специалист.
По словам врача, этанол действительно выступает в роли антидота при отравлении метанолом. Он также подчеркнул, что сто граммов водки — это единственный доступный в домашних условиях антидот.
Метанол очень быстро всасывается, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут безрезультатны. Главное — как можно скорее вызвать скорую и внимательно следить за состоянием пострадавшего, заключил нарколог.
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь
Вчера, 12:02
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала