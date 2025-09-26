https://ria.ru/20250926/alkogol-2044655332.html

Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем

Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем

Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем

Практически единственным методом самопомощи при отравлении поддельной алкогольной продукцией является употребление водки, заявил нарколог Руслан Исаев в беседе...

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Практически единственным методом самопомощи при отравлении поддельной алкогольной продукцией является употребление водки, заявил нарколог Руслан Исаев в беседе с "Лентой.ру"."Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Метанол — это сильный яд, прием внутрь может привести к слепоте, тяжелому поражению органов и смерти. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол," — объяснил специалист.По словам врача, этанол действительно выступает в роли антидота при отравлении метанолом. Он также подчеркнул, что сто граммов водки — это единственный доступный в домашних условиях антидот.Метанол очень быстро всасывается, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут безрезультатны. Главное — как можно скорее вызвать скорую и внимательно следить за состоянием пострадавшего, заключил нарколог.

