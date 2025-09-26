Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем

https://ria.ru/20250926/alkogol-2044655332.html
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Практически единственным методом самопомощи при отравлении поддельной алкогольной продукцией является употребление водки, заявил нарколог Руслан Исаев в беседе с "Лентой.ру"."Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Метанол — это сильный яд, прием внутрь может привести к слепоте, тяжелому поражению органов и смерти. Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол," — объяснил специалист.По словам врача, этанол действительно выступает в роли антидота при отравлении метанолом. Он также подчеркнул, что сто граммов водки — это единственный доступный в домашних условиях антидот.Метанол очень быстро всасывается, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут безрезультатны. Главное — как можно скорее вызвать скорую и внимательно следить за состоянием пострадавшего, заключил нарколог.
