Рейтинг@Mail.ru
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/aliev-2044457762.html
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию - РИА Новости, 26.09.2025
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T00:51:00+03:00
2025-09-26T00:51:00+03:00
в мире
азербайджан
сша
армения
ильхам алиев
дональд трамп
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_791d7ca18b9430ef01657c89d5c5f180.jpg
БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. "Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - сказал он в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были Россия, США и Франция. МИД Азербайджана ранее сообщал, что Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по карабахскому урегулированию. По данным ведомства, также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня. Как позднее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обоснованным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе. Алиев также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе его визита в США в августе, имеют "историческое значение". "Решение президента (США Дональда) Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом. Окончательная отмена конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность", - сказал президент Азербайджана. По его словам, Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США. "Мы подписали с президентом Дональдом Трампом меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания стратегической рабочей группы для разработки хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях", - подчеркнул Алиев. В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
https://ria.ru/20250912/vstrecha-2041462510.html
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969666135.html
https://ria.ru/20250813/armeniya-2034851284.html
азербайджан
сша
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:2009_1920x0_80_0_0_3e9f7549483b6e543ce02c230808217b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, дональд трамп, мария захарова, обсе, оон
В мире, Азербайджан, США, Армения, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Мария Захарова, ОБСЕ, ООН
Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не выполнила свою миссию

Алиев считает, что учрежденная в 1992 Минская группа ОБСЕ не выполнила миссию

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учрежденная в 1992 году для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию.
"Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - сказал он в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Россия ждет от Армении и Азербайджана шагов по встрече "3+3", заявил МИД
12 сентября, 14:13
Сопредседателями Минской группы ОБСЕ были Россия, США и Франция. МИД Азербайджана ранее сообщал, что Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по карабахскому урегулированию. По данным ведомства, также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня. Как позднее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает роспуск Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обоснованным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе.
Алиев также отметил, что договоренности, достигнутые в ходе его визита в США в августе, имеют "историческое значение".
"Решение президента (США Дональда) Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом. Окончательная отмена конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность", - сказал президент Азербайджана.
По его словам, Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ
31 августа 2024, 13:06
"Мы подписали с президентом Дональдом Трампом меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания стратегической рабочей группы для разработки хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях", - подчеркнул Алиев.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Путь к миру. На что согласны пойти Армения и Азербайджан
13 августа, 08:00
 
В миреАзербайджанСШААрменияИльхам АлиевДональд ТрампМария ЗахароваОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала