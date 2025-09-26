В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ*
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Деятельность международной террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане полностью подавлена, заявил пресс-секретарь афганского МВД Абдул Матин Кани.
"Деятельность подрывных элементов ИГ* в Афганистане полностью подавлена, поводов для беспокойства в этом отношении нет. Хорошо известно, что командование и управление ИГ* всегда осуществлялись извне. Исламский Эмират Афганистан (власти страны - ред.) испытывает незначительные опасения, что члены ИГ* могут проникнуть из соседних государств в качестве мигрантов. Но наши разведка и силы безопасности напрямую контролируют границы и не допустят этого", - приводит слова Кани афганский новостной портал Ariana news.
Отмечается, что об этом чиновник заявил на семинаре инспекторов МВД всех 34 провинций страны, комментируя обеспокоенность в ООН и ЕС относительно того, что террористы могут вербовать афганских беженцев. По данным названного портала, на днях бывший координатор комитета ООН по мониторингу деятельности боевых группировок Ханс-Якоб Шиндлер заявил, что существует высокий риск, что афганское крыло ИГ* "Вилаят Хорасан"** (террористическая организация, запрещена в РФ) рассматривает вернувшихся на родину афганцев как потенциальный источник пополнения своих рядов.
