Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ* - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/afganistan-2044640201.html
В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ*
В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ* - РИА Новости, 26.09.2025
В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ*
Деятельность международной террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане полностью подавлена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:02:00+03:00
2025-09-26T17:02:00+03:00
в мире
россия
афганистан
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_0:0:2847:1601_1920x0_80_0_0_16803ad1994d124bc3230f563233a710.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Деятельность международной террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане полностью подавлена, заявил пресс-секретарь афганского МВД Абдул Матин Кани. "Деятельность подрывных элементов ИГ* в Афганистане полностью подавлена, поводов для беспокойства в этом отношении нет. Хорошо известно, что командование и управление ИГ* всегда осуществлялись извне. Исламский Эмират Афганистан (власти страны - ред.) испытывает незначительные опасения, что члены ИГ* могут проникнуть из соседних государств в качестве мигрантов. Но наши разведка и силы безопасности напрямую контролируют границы и не допустят этого", - приводит слова Кани афганский новостной портал Ariana news. Отмечается, что об этом чиновник заявил на семинаре инспекторов МВД всех 34 провинций страны, комментируя обеспокоенность в ООН и ЕС относительно того, что террористы могут вербовать афганских беженцев. По данным названного портала, на днях бывший координатор комитета ООН по мониторингу деятельности боевых группировок Ханс-Якоб Шиндлер заявил, что существует высокий риск, что афганское крыло ИГ* "Вилаят Хорасан"** (террористическая организация, запрещена в РФ) рассматривает вернувшихся на родину афганцев как потенциальный источник пополнения своих рядов.*Запрещенная в России террористическая организация.***Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250921/afganistan-2043360718.html
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_9850dd1074984ada253143324b967c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, оон, евросоюз
В мире, Россия, Афганистан, ООН, Евросоюз
В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ*

В МВД Афганистана заявили о полном подавлении деятельности ИГ*

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Представители движения "Талибан". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Деятельность международной террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане полностью подавлена, заявил пресс-секретарь афганского МВД Абдул Матин Кани.
"Деятельность подрывных элементов ИГ* в Афганистане полностью подавлена, поводов для беспокойства в этом отношении нет. Хорошо известно, что командование и управление ИГ* всегда осуществлялись извне. Исламский Эмират Афганистан (власти страны - ред.) испытывает незначительные опасения, что члены ИГ* могут проникнуть из соседних государств в качестве мигрантов. Но наши разведка и силы безопасности напрямую контролируют границы и не допустят этого", - приводит слова Кани афганский новостной портал Ariana news.
Отмечается, что об этом чиновник заявил на семинаре инспекторов МВД всех 34 провинций страны, комментируя обеспокоенность в ООН и ЕС относительно того, что террористы могут вербовать афганских беженцев. По данным названного портала, на днях бывший координатор комитета ООН по мониторингу деятельности боевых группировок Ханс-Якоб Шиндлер заявил, что существует высокий риск, что афганское крыло ИГ* "Вилаят Хорасан"** (террористическая организация, запрещена в РФ) рассматривает вернувшихся на родину афганцев как потенциальный источник пополнения своих рядов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
***Запрещенная в России террористическая организация.
Кабул - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Афганистан ответил на угрозы со стороны США
21 сентября, 16:40
 
В миреРоссияАфганистанООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала