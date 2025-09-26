https://ria.ru/20250926/afganistan-2044640201.html

В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ*

В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ* - РИА Новости, 26.09.2025

В Афганистане заявили о полном подавлении деятельности ИГ*

Деятельность международной террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане полностью подавлена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:02:00+03:00

2025-09-26T17:02:00+03:00

2025-09-26T17:02:00+03:00

в мире

россия

афганистан

оон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_0:0:2847:1601_1920x0_80_0_0_16803ad1994d124bc3230f563233a710.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Деятельность международной террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане полностью подавлена, заявил пресс-секретарь афганского МВД Абдул Матин Кани. "Деятельность подрывных элементов ИГ* в Афганистане полностью подавлена, поводов для беспокойства в этом отношении нет. Хорошо известно, что командование и управление ИГ* всегда осуществлялись извне. Исламский Эмират Афганистан (власти страны - ред.) испытывает незначительные опасения, что члены ИГ* могут проникнуть из соседних государств в качестве мигрантов. Но наши разведка и силы безопасности напрямую контролируют границы и не допустят этого", - приводит слова Кани афганский новостной портал Ariana news. Отмечается, что об этом чиновник заявил на семинаре инспекторов МВД всех 34 провинций страны, комментируя обеспокоенность в ООН и ЕС относительно того, что террористы могут вербовать афганских беженцев. По данным названного портала, на днях бывший координатор комитета ООН по мониторингу деятельности боевых группировок Ханс-Якоб Шиндлер заявил, что существует высокий риск, что афганское крыло ИГ* "Вилаят Хорасан"** (террористическая организация, запрещена в РФ) рассматривает вернувшихся на родину афганцев как потенциальный источник пополнения своих рядов.*Запрещенная в России террористическая организация.***Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250921/afganistan-2043360718.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, афганистан, оон, евросоюз