В МАГАТЭ высказались о попытке атаки ВСУ на Курскую АЭС
Чудаков: атомные электростанции не должны подвергаться обстрелам
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Атомные электростанции не защищены от войны, они не должны подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков.
Накануне "Росэнергоатом" сообщил о подавлении БПЛА ВСУ на территории площадки сооружения Курской АЭС-2. Станция работает в штатном режиме, пострадавших нет.
"Атомные станции всем хороши, но они не защищены от войны. Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить. Нельзя бомбить и обстреливать АЭС БПЛА или ракетами", - сказал он на полях "Мировой атомной недели".
В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
