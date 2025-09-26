Рейтинг@Mail.ru
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения - РИА Новости, 26.09.2025
13:13 26.09.2025 (обновлено: 13:40 26.09.2025)
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Адвокат из Владивостока Максим Сикач, чью деятельность попросило проверить управление ФСБ по Магаданской области из-за утверждений о пытках клиента, заявил РИА Новости, что действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов. В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что против двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб, позже изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Про данным УФСБ, обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания. УФСБ по Магаданской области в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, впоследствии попросило управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после заявлений, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме. "Информация о применении незаконных методов давления со стороны сотрудников ФСБ была получена от доверителей, позже подтверждена подзащитным… Об этой ситуации было проинформировано одно из СМИ. Все законодательные процедуры были соблюдены. Действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов", - сказал Сикач. Он отметил, что, если руководитель управления ФСБ "посчитал, что его права нарушены, это его право пожаловаться, которое невозможно умалить каким-либо способом". "Касаемо проверки - на любые обращения органы должны реагировать. Поступило обращение - с ним работают. Адвокатура является саморегулируемой организацией, поэтому какие-то дальнейшие действия будет принимать адвокатская палата при условии, если будут для этого основания. Это обычная бюрократическая процедура, которая почему-то попала в федеральную повестку. Адвокатура имеет свои риски, в том числе и жалоб. Я их принимаю и работаю в интересах своих доверителей", - добавил собеседник.
Происшествия, Магаданская область, Владивосток, Магадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения

В Приморье адвокат, которого просила проверить ФСБ, ответил на обвинения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Адвокат из Владивостока Максим Сикач, чью деятельность попросило проверить управление ФСБ по Магаданской области из-за утверждений о пытках клиента, заявил РИА Новости, что действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов.
В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что против двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб, позже изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Про данным УФСБ, обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания.
УФСБ по Магаданской области в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, впоследствии попросило управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после заявлений, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме.
"Информация о применении незаконных методов давления со стороны сотрудников ФСБ была получена от доверителей, позже подтверждена подзащитным… Об этой ситуации было проинформировано одно из СМИ. Все законодательные процедуры были соблюдены. Действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов", - сказал Сикач.
Он отметил, что, если руководитель управления ФСБ "посчитал, что его права нарушены, это его право пожаловаться, которое невозможно умалить каким-либо способом".
"Касаемо проверки - на любые обращения органы должны реагировать. Поступило обращение - с ним работают. Адвокатура является саморегулируемой организацией, поэтому какие-то дальнейшие действия будет принимать адвокатская палата при условии, если будут для этого основания. Это обычная бюрократическая процедура, которая почему-то попала в федеральную повестку. Адвокатура имеет свои риски, в том числе и жалоб. Я их принимаю и работаю в интересах своих доверителей", - добавил собеседник.
