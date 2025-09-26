https://ria.ru/20250926/advokat-2044547894.html
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения - РИА Новости, 26.09.2025
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения
Адвокат из Владивостока Максим Сикач, чью деятельность попросило проверить управление ФСБ по Магаданской области из-за утверждений о пытках клиента, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:13:00+03:00
2025-09-26T13:13:00+03:00
2025-09-26T13:40:00+03:00
происшествия
магаданская область
владивосток
магадан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Адвокат из Владивостока Максим Сикач, чью деятельность попросило проверить управление ФСБ по Магаданской области из-за утверждений о пытках клиента, заявил РИА Новости, что действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов. В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что против двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб, позже изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Про данным УФСБ, обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания. УФСБ по Магаданской области в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, впоследствии попросило управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после заявлений, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме. "Информация о применении незаконных методов давления со стороны сотрудников ФСБ была получена от доверителей, позже подтверждена подзащитным… Об этой ситуации было проинформировано одно из СМИ. Все законодательные процедуры были соблюдены. Действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов", - сказал Сикач. Он отметил, что, если руководитель управления ФСБ "посчитал, что его права нарушены, это его право пожаловаться, которое невозможно умалить каким-либо способом". "Касаемо проверки - на любые обращения органы должны реагировать. Поступило обращение - с ним работают. Адвокатура является саморегулируемой организацией, поэтому какие-то дальнейшие действия будет принимать адвокатская палата при условии, если будут для этого основания. Это обычная бюрократическая процедура, которая почему-то попала в федеральную повестку. Адвокатура имеет свои риски, в том числе и жалоб. Я их принимаю и работаю в интересах своих доверителей", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20250925/magadan-2044337869.html
магаданская область
владивосток
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, владивосток, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магаданская область, Владивосток, Магадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Приморский адвокат, которого попросила проверить ФСБ, ответил на обвинения
В Приморье адвокат, которого просила проверить ФСБ, ответил на обвинения
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Адвокат из Владивостока Максим Сикач, чью деятельность попросило проверить управление ФСБ по Магаданской области из-за утверждений о пытках клиента, заявил РИА Новости, что действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов.
В сентябре УФСБ по Магаданской области
сообщило, что против двоих жителей Магадана
, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ
химическое вещество, причинив ущерб, позже изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Про данным УФСБ, обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания.
УФСБ по Магаданской области в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, впоследствии попросило управление Минюста по Приморскому краю
проверить адвоката из Владивостока
Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после заявлений, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме.
"Информация о применении незаконных методов давления со стороны сотрудников ФСБ была получена от доверителей, позже подтверждена подзащитным… Об этой ситуации было проинформировано одно из СМИ. Все законодательные процедуры были соблюдены. Действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов", - сказал Сикач.
Он отметил, что, если руководитель управления ФСБ "посчитал, что его права нарушены, это его право пожаловаться, которое невозможно умалить каким-либо способом".
"Касаемо проверки - на любые обращения органы должны реагировать. Поступило обращение - с ним работают. Адвокатура является саморегулируемой организацией, поэтому какие-то дальнейшие действия будет принимать адвокатская палата при условии, если будут для этого основания. Это обычная бюрократическая процедура, которая почему-то попала в федеральную повестку. Адвокатура имеет свои риски, в том числе и жалоб. Я их принимаю и работаю в интересах своих доверителей", - добавил собеседник.