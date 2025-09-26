Абхазия стала площадкой марафона "Знание. Первые"
Абхазия впервые стала площадкой марафона "Знание. Первые"
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности России, сообщает агентство Sputnik Абхазия.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 26 по 28 сентября. Марафон впервые выходит за пределы России, к 11 городам РФ присоединилась Абхазия. Организаторами проекта выступили Российское общество "Знание" совместно с "Росатомом" и минпросвещения Абхазии.
"То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории", — отметил на открытии в Госфилармонии президент республики Бадра Гунба.
Он напомнил, что в Абхазии открываются атомклассы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными в разных областях — созидателями новой реальности. В рамках мероприятия молодежь республики получит возможность задать вопросы и пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, с общественными и государственными деятелями Абхазии и России. Среди участников марафона - глава МИД республики Олег Барциц, замгендиректора АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов, гендиректор Государственного русского театра драмы Ираклий Хинтба, знаменитый российский футболист, замгендиректора по спортивному развитию ФК "Зенит" Андрей Аршавин.
