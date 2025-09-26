Рейтинг@Mail.ru
Абхазия стала площадкой марафона "Знание. Первые" - РИА Новости, 26.09.2025
12:00 26.09.2025
Абхазия стала площадкой марафона "Знание. Первые"
Абхазия стала площадкой марафона "Знание. Первые"
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности России, сообщает агентство Sputnik Абхазия. Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 26 по 28 сентября. Марафон впервые выходит за пределы России, к 11 городам РФ присоединилась Абхазия. Организаторами проекта выступили Российское общество "Знание" совместно с "Росатомом" и минпросвещения Абхазии. "То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории", — отметил на открытии в Госфилармонии президент республики Бадра Гунба. Он напомнил, что в Абхазии открываются атомклассы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными в разных областях — созидателями новой реальности. В рамках мероприятия молодежь республики получит возможность задать вопросы и пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, с общественными и государственными деятелями Абхазии и России. Среди участников марафона - глава МИД республики Олег Барциц, замгендиректора АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов, гендиректор Государственного русского театра драмы Ираклий Хинтба, знаменитый российский футболист, замгендиректора по спортивному развитию ФК "Зенит" Андрей Аршавин.
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности России, сообщает агентство Sputnik Абхазия.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 26 по 28 сентября. Марафон впервые выходит за пределы России, к 11 городам РФ присоединилась Абхазия. Организаторами проекта выступили Российское общество "Знание" совместно с "Росатомом" и минпросвещения Абхазии.
"То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории", — отметил на открытии в Госфилармонии президент республики Бадра Гунба.
Он напомнил, что в Абхазии открываются атомклассы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными в разных областях — созидателями новой реальности. В рамках мероприятия молодежь республики получит возможность задать вопросы и пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, с общественными и государственными деятелями Абхазии и России. Среди участников марафона - глава МИД республики Олег Барциц, замгендиректора АО "Концерн Росэнергоатом" Никита Константинов, гендиректор Государственного русского театра драмы Ираклий Хинтба, знаменитый российский футболист, замгендиректора по спортивному развитию ФК "Зенит" Андрей Аршавин.
