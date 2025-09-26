https://ria.ru/20250926/abbas-2044475627.html

Аббас надеется на встречу с Путиным в Москве

Аббас надеется на встречу с Путиным в Москве - РИА Новости, 26.09.2025

Аббас надеется на встречу с Путиным в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита на российско-арабский саммит, который пройдет в Москве 15 октября, надеется провести двустороннюю встречу с... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T05:45:00+03:00

2025-09-26T05:45:00+03:00

2025-09-26T05:45:00+03:00

в мире

москва

палестина

россия

махмуд аббас

владимир путин

лига арабских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита на российско-арабский саммит, который пройдет в Москве 15 октября, надеется провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Конечно, мы запросили встречу с президентом России Владимиром Путиным, надеемся, что она произойдет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Посол добавил, что в связи с текущей трудной ситуацией в Палестине программа визита Аббаса не будет насыщенной, и выразил надежду, что более насыщенный визит может состояться после установления режима прекращения огня. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в нем примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

https://ria.ru/20250804/palestina-2033308398.html

https://ria.ru/20250808/sammit-2034074253.html

москва

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, палестина, россия, махмуд аббас, владимир путин, лига арабских государств