26.09.2025
05:45 26.09.2025
Аббас надеется на встречу с Путиным в Москве
в мире
москва
палестина
россия
махмуд аббас
владимир путин
лига арабских государств
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита на российско-арабский саммит, который пройдет в Москве 15 октября, надеется провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Конечно, мы запросили встречу с президентом России Владимиром Путиным, надеемся, что она произойдет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Посол добавил, что в связи с текущей трудной ситуацией в Палестине программа визита Аббаса не будет насыщенной, и выразил надежду, что более насыщенный визит может состояться после установления режима прекращения огня. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в нем примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита на российско-арабский саммит, который пройдет в Москве 15 октября, надеется провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Конечно, мы запросили встречу с президентом России Владимиром Путиным, надеемся, что она произойдет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Палестине выразили надежду, что Россия сможет повлиять на Израиль
4 августа, 16:55
Посол добавил, что в связи с текущей трудной ситуацией в Палестине программа визита Аббаса не будет насыщенной, и выразил надежду, что более насыщенный визит может состояться после установления режима прекращения огня.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в нем примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Глава МИД Палестины рассказал о подготовке к российско-арабскому саммиту
8 августа, 09:05
 
В миреМоскваПалестинаРоссияМахмуд АббасВладимир ПутинЛига арабских государств
 
 
