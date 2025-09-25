Рейтинг@Mail.ru
"Будет пожизненно": во Франции резко ответили на новое заявление Зеленского
21:34 25.09.2025
"Будет пожизненно": во Франции резко ответили на новое заявление Зеленского
"Будет пожизненно": во Франции резко ответили на новое заявление Зеленского
Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что он готов будет покинуть пост после окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что он готов будет покинуть пост после окончания конфликта на Украине."Он же говорит, что не может быть мира, пока русские не отдадут обратно все территории, которые они освободили. Значит, будет президентом пожизненно", — написал один комментатор."Ну то есть он не очень торопится все это заканчивать", — отметил другой."А поскольку он против любого мирного договора, это может продолжаться бесконечно", — подчеркнул третий."Его обещанию уйти можно верить точно так же, как мы верим в возвращение от нас домой всех украинцев после наступления мира", — заключили читатели.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
украина
киев
франция
в мире, украина, киев, франция, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Франция, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Будет пожизненно": во Франции резко ответили на новое заявление Зеленского

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что он готов будет покинуть пост после окончания конфликта на Украине.
"Он же говорит, что не может быть мира, пока русские не отдадут обратно все территории, которые они освободили. Значит, будет президентом пожизненно", — написал один комментатор.
"Ну то есть он не очень торопится все это заканчивать", — отметил другой.
"А поскольку он против любого мирного договора, это может продолжаться бесконечно", — подчеркнул третий.
"Его обещанию уйти можно верить точно так же, как мы верим в возвращение от нас домой всех украинцев после наступления мира", — заключили читатели.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы только легитимная власть.
