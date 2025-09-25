Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о возможной отставке
12:37 25.09.2025 (обновлено: 17:12 25.09.2025)
Зеленский сделал заявление о возможной отставке
в мире
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios."На вопрос, будет ли он считать свою работу выполненной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов уйти в отставку", — говорится в публикации. По словам главы киевского режима, он также заявил американскому президенту Дональду Трампу, что может дать парламенту сигнал начать подготовку к выборам в случае прекращения огня.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.
украина
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios.

"На вопрос, будет ли он считать свою работу выполненной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов уйти в отставку", — говорится в публикации.
По словам главы киевского режима, он также заявил американскому президенту Дональду Трампу, что может дать парламенту сигнал начать подготовку к выборам в случае прекращения огня.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.
Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.
