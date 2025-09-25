Зеленский сделал заявление о возможной отставке
Зеленский завил, что готов покинуть пост после окончания конфликта
© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Richard Drew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios.
"На вопрос, будет ли он считать свою работу выполненной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов уйти в отставку", — говорится в публикации.
"На вопрос, будет ли он считать свою работу выполненной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов уйти в отставку", — говорится в публикации.
По словам главы киевского режима, он также заявил американскому президенту Дональду Трампу, что может дать парламенту сигнал начать подготовку к выборам в случае прекращения огня.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.
Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.