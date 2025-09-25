https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044265879.html

Зеленский сделал заявление о возможной отставке

Зеленский сделал заявление о возможной отставке - РИА Новости, 25.09.2025

Зеленский сделал заявление о возможной отставке

Владимир Зеленский утверждает, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios."На вопрос, будет ли он считать свою работу РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:37:00+03:00

2025-09-25T12:37:00+03:00

2025-09-25T17:12:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d7bd15238b4c1c15f905b09316b9cfe.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он сказал в интервью Axios."На вопрос, будет ли он считать свою работу выполненной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет "готов уйти в отставку", — говорится в публикации. По словам главы киевского режима, он также заявил американскому президенту Дональду Трампу, что может дать парламенту сигнал начать подготовку к выборам в случае прекращения огня.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Самого Зеленского обвиняли в монополизации власти как на самой Украине, так и на Западе.Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250925/ukraina-2044196367.html

https://ria.ru/20250925/ukraina-2044206937.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский