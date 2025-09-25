https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044189342.html
На Западе усомнились в умственных способностях Зеленского
На Западе усомнились в умственных способностях Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025
На Западе усомнились в умственных способностях Зеленского
Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T07:38:00+03:00
2025-09-25T07:38:00+03:00
2025-09-25T10:33:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
владимир зеленский
дэниел дэвис
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044219759_0:0:2883:1622_1920x0_80_0_0_d060155909b91dd966f1557621657d09.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.“Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации”, — сказал он.Как подчеркнул Дэвис, Зеленскому, потерявшему голову и готовому воевать до последнего украинца, нельзя доверять.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044181353.html
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043949292.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044219759_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_aaa94d5a7cbaf0dd6b2cbf5789acf0f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), владимир зеленский, дэниел дэвис, дональд трамп, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, ООН
На Западе усомнились в умственных способностях Зеленского
Подполковник Дэниел Дэвис усомнился в умственных способностях Зеленского