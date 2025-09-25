https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044189342.html

Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.“Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации”, — сказал он.Как подчеркнул Дэвис, Зеленскому, потерявшему голову и готовому воевать до последнего украинца, нельзя доверять.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

