05:11 25.09.2025 (обновлено: 11:35 25.09.2025)
В Грузии посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
В Грузии посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
Владимиру Зеленскому следует промыть рот после его слов о Грузии, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия, его слова... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует промыть рот после его слов о Грузии, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия, его слова передает Sputnik Грузия."Этот так называемый политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране", — сказал парламентарий.В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается.Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует промыть рот после его слов о Грузии, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия, его слова передает Sputnik Грузия.
"Этот так называемый политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране", — сказал парламентарий.
В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается.
Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
