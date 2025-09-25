https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044181353.html

В Грузии посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН

в мире

грузия

европа

украина

владимир зеленский

ираклий кобахидзе

sputnik грузия

оон

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует промыть рот после его слов о Грузии, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия, его слова передает Sputnik Грузия."Этот так называемый политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране", — сказал парламентарий.В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается.Ранее в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.

