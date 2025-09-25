Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады призвал украинцев избавиться от Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025
03:06 25.09.2025
Депутат Рады призвал украинцев избавиться от Зеленского
Украине следует освободиться от режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украине следует освободиться от режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х."Зеленский — террорист. Вся его команда — это террористический режим, осуществляющий геноцид против украинского народа и разрушающий нашу страну. Мы должны освободить Украину от Зеленского, чтобы дать нашему народу шанс выжить", — написал он.Ранее в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу в программе "Legitimate Targets" Дмитрук сообщил, что противники главы киевского режима либо умирают, либо оказываются в тюрьме.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Новости
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украине следует освободиться от режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.
"Зеленский — террорист. Вся его команда — это террористический режим, осуществляющий геноцид против украинского народа и разрушающий нашу страну. Мы должны освободить Украину от Зеленского, чтобы дать нашему народу шанс выжить", — написал он.
Ранее в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу в программе "Legitimate Targets" Дмитрук сообщил, что противники главы киевского режима либо умирают, либо оказываются в тюрьме.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы только легитимная власть.
