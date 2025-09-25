https://ria.ru/20250925/zelenskij-2044310551.html

В Совфеде прокомментировали выступление Зеленского в ООН

ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. Выступая на Генассамблее ООН, Владимир Зеленский фактически подтвердил планы Европы по сохранению контроля над Молдавией любой ценой, заявил РИА Новости заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. В рамках состоявшегося накануне выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский за три дня до парламентских выборов в Молдавии фактически призвал ЕС осуществить внешнее вмешательство в ситуацию в этой стране, заявив, что Евросоюз должен предоставить Кишиневу деньги и энергоносители, не ограничиваясь словами и политическими жестами. "Выступая на Генассамблее ООН, Зеленский фактически подтвердил планы Европы по сохранению контроля над Молдовой любой ценой. Сегодняшние слова нелегитимного президента Украины на площадке ООН о недопустимости потери Европой Молдовы, по сути, раскрывают карты истинных намерений коллективного Запада относительно будущего этой страны вне зависимости от результатов голосования на парламентских выборах, которые состоятся в это воскресенье. При этом лидер киевского режима не постеснялся публично оскорбить Грузию, обвинив нынешние грузинские власти в ухудшении прав человека и зависимости от России. А все потому, что итоги последних выборов не устроили европейскую верхушку", - сказал Волошин. Он добавил, что слова Зеленского демонстрируют типичную риторику западного вассала, где все, что происходит вопреки воле хозяев - заведомо неправильно и плохо. "Жителям Молдовы стоит прислушаться к глашатаю европейских замыслов и на фоне искусственно нагнетаемой извне турбулентности сделать правильный выбор и не позволить создать из своей страны очередной антироссийский плацдарм", - подытожил сенатор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и, таким образом, не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

