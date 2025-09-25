Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не дают приступить к ремонту ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 25.09.2025
ВСУ не дают приступить к ремонту ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. ВСУ не дают приступить к ремонту линии электропередачи "Днепровская", питающую Запорожскую АЭС, продолжая обстрел местности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая. "ВСУ не дают бригадам приступить к ремонтным работам. К сожалению, местность вокруг станции, а также зона, где находится поврежденная высоковольтная ЛЭП, продолжают обстреливаться со стороны ВСУ", - сказала Яшина. По ее словам, назвать точные сроки восстановления внешнего электроснабжения станции сейчас невозможно. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. ВСУ не дают приступить к ремонту линии электропередачи "Днепровская", питающую Запорожскую АЭС, продолжая обстрел местности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
"ВСУ не дают бригадам приступить к ремонтным работам. К сожалению, местность вокруг станции, а также зона, где находится поврежденная высоковольтная ЛЭП, продолжают обстреливаться со стороны ВСУ", - сказала Яшина.
По ее словам, назвать точные сроки восстановления внешнего электроснабжения станции сейчас невозможно.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
