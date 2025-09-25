Рязанского бандита, находившегося в розыске более 20 лет, нашли в Москве
В Москве задержали рязанского бандита, находившегося в розыске за убийство жены
© Фото : Рязанская полиция/TelegramБывший участник "осокинской" группировки, который более 20 лет находился в розыске за убийство жены
РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Рязанская полиция сообщила о задержании бывшего члена "осокинской" группировки, который более 20 лет находился в розыске за убийство жены.
"Оперативники уголовного розыска задержали бывшего участника "осокинской" преступной группировки, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за убийство", - сообщается в Telegram -канале УМВД Рязанской области.
Отмечается, что задержали 49-летнего мужчину сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы.
"Установлено, что уроженец города Рязани, в 90-е годы прошлого века являвшийся участником так называемой "осокинской" преступной группировки, в 2003 году в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, убил ножом свою 25-летнюю жену и скрылся в неизвестном направлении", - подчеркивает полиция.
Предварительно установлено, что мужчина, опасаясь быть задержанным, фактически жил в Москве без документов, нигде не работал и находился на иждивении родственников, уточняет УМВД.
Как отмечает в своем Telegram-канале СУСК по Рязанской области, в январе 2004 года мужчине заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Банда была создана в начале 1990-х годов и более 10 лет действовала на территории Рязани и Рязанской области. В 1994 году после убийства предыдущих руководителей ее возглавил рязанский боксер Александр Осокин.
