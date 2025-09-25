Рейтинг@Mail.ru
Рязанского бандита, находившегося в розыске более 20 лет, нашли в Москве
10:33 25.09.2025 (обновлено: 11:35 25.09.2025)
Рязанского бандита, находившегося в розыске более 20 лет, нашли в Москве
происшествия
рязанская область
россия
москва
РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Рязанская полиция сообщила о задержании бывшего члена "осокинской" группировки, который более 20 лет находился в розыске за убийство жены. "Оперативники уголовного розыска задержали бывшего участника "осокинской" преступной группировки, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за убийство", - сообщается в Telegram -канале УМВД Рязанской области. Отмечается, что задержали 49-летнего мужчину сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы. "Установлено, что уроженец города Рязани, в 90-е годы прошлого века являвшийся участником так называемой "осокинской" преступной группировки, в 2003 году в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, убил ножом свою 25-летнюю жену и скрылся в неизвестном направлении", - подчеркивает полиция. Предварительно установлено, что мужчина, опасаясь быть задержанным, фактически жил в Москве без документов, нигде не работал и находился на иждивении родственников, уточняет УМВД. Как отмечает в своем Telegram-канале СУСК по Рязанской области, в январе 2004 года мужчине заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Банда была создана в начале 1990-х годов и более 10 лет действовала на территории Рязани и Рязанской области. В 1994 году после убийства предыдущих руководителей ее возглавил рязанский боксер Александр Осокин.
рязанская область
россия
москва
происшествия, рязанская область, россия, москва
Происшествия, Рязанская область, Россия, Москва
Бывший участник "осокинской" группировки, который более 20 лет находился в розыске за убийство жены
© Фото : Рязанская полиция/Telegram
Бывший участник "осокинской" группировки, который более 20 лет находился в розыске за убийство жены
РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Рязанская полиция сообщила о задержании бывшего члена "осокинской" группировки, который более 20 лет находился в розыске за убийство жены.
"Оперативники уголовного розыска задержали бывшего участника "осокинской" преступной группировки, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за убийство", - сообщается в Telegram -канале УМВД Рязанской области.
Отмечается, что задержали 49-летнего мужчину сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы.
"Установлено, что уроженец города Рязани, в 90-е годы прошлого века являвшийся участником так называемой "осокинской" преступной группировки, в 2003 году в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, убил ножом свою 25-летнюю жену и скрылся в неизвестном направлении", - подчеркивает полиция.
Предварительно установлено, что мужчина, опасаясь быть задержанным, фактически жил в Москве без документов, нигде не работал и находился на иждивении родственников, уточняет УМВД.
Как отмечает в своем Telegram-канале СУСК по Рязанской области, в январе 2004 года мужчине заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Банда была создана в начале 1990-х годов и более 10 лет действовала на территории Рязани и Рязанской области. В 1994 году после убийства предыдущих руководителей ее возглавил рязанский боксер Александр Осокин.
