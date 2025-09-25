Рейтинг@Mail.ru
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми - РИА Новости, 25.09.2025
22:20 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/yemen-2044441359.html
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми - РИА Новости, 25.09.2025
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми
Число жертв ударов Израиля по столице Йемена Сане возросло до восьми, более 140 получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:20:00+03:00
2025-09-25T22:20:00+03:00
в мире
йемен
сана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_9f00e5eadc0b85934cf463da47ca39a4.jpg
ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по столице Йемена Сане возросло до восьми, более 140 получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи в социальной сети Х. "Число жертв сионистской агрессии в отношении жилых районов Саны увеличилось до восьми, ранения получили 142 человека", - отметил он.
https://ria.ru/20250925/abbas-2044364832.html
йемен
сана
израиль
в мире, йемен, сана, израиль
В мире, Йемен, Сана, Израиль
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми

Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми, более 140 ранены

© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по столице Йемена Сане возросло до восьми, более 140 получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи в социальной сети Х.
"Число жертв сионистской агрессии в отношении жилых районов Саны увеличилось до восьми, ранения получили 142 человека", - отметил он.
Вчера, 17:27
 
В миреЙеменСанаИзраиль
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
