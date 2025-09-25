https://ria.ru/20250925/yemen-2044441359.html
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми - РИА Новости, 25.09.2025
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми
Число жертв ударов Израиля по столице Йемена Сане возросло до восьми, более 140 получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:20:00+03:00
2025-09-25T22:20:00+03:00
2025-09-25T22:20:00+03:00
в мире
йемен
сана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_9f00e5eadc0b85934cf463da47ca39a4.jpg
ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по столице Йемена Сане возросло до восьми, более 140 получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи в социальной сети Х. "Число жертв сионистской агрессии в отношении жилых районов Саны увеличилось до восьми, ранения получили 142 человека", - отметил он.
https://ria.ru/20250925/abbas-2044364832.html
йемен
сана
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_83:0:1918:1376_1920x0_80_0_0_3e7f5656d7d8743c148d2e09ba31de1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сана, израиль
В мире, Йемен, Сана, Израиль
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми, более 140 ранены