Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми

Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми

2025-09-25T22:20:00+03:00

ДОХА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по столице Йемена Сане возросло до восьми, более 140 получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи в социальной сети Х. "Число жертв сионистской агрессии в отношении жилых районов Саны увеличилось до восьми, ранения получили 142 человека", - отметил он.

