В Чернигове прогремели взрывы
В Чернигове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.09.2025
В Чернигове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в Чернигове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Чернигове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. "В Чернигове слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской и Сумской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Взрывы прогремели в четверг в Чернигове на фоне воздушной тревоги