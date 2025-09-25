Рейтинг@Mail.ru
08:30 25.09.2025 (обновлено: 10:23 25.09.2025)
В промышленном районе британского Суиндона прогремел мощный взрыв
В промышленном районе британского Суиндона прогремел мощный взрыв
В промышленной зоне британского Суиндона прогремел взрыв, передает Sky News. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В промышленной зоне британского Суиндона прогремел взрыв, передает Sky News."Чрезвычайные службы работают на месте серьезного инцидента в (графстве. — Прим. ред.) Уилтшир после мощного взрыва на складе в промышленной зоне. &lt;…&gt; В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом", — сообщил телеканал.Как пишет газета Bristol Post, взрыв произошел на объекте типографской компании ESP Smile.Полицию и медиков вызвали в промышленную зону Groundwell Industrial Estate в среду примерно в 19:30 (21:30 мск). Также туда прибыли по меньшей мере десять пожарных и других специализированных машин.Людей, живущих рядом с промзоной, призвали закрыть окна и не приближаться к ней из соображений безопасности. Очевидцы рассказали, что в момент взрыва ощутили, как их дома затряслись.
Последствия мощного взрыва в промышленном районе британского Суиндона
В британском Суиндоне в промышленном районе произошел мощный взрыв, местная полиция проводит эвакуацию, сообщает Sky News.
В промышленном районе британского Суиндона прогремел мощный взрыв

Sky News: британская полиция эвакуирует жителей Суиндона после взрыва в промзоне

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В промышленной зоне британского Суиндона прогремел взрыв, передает Sky News.
"Чрезвычайные службы работают на месте серьезного инцидента в (графстве. — Прим. ред.) Уилтшир после мощного взрыва на складе в промышленной зоне. <…> В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом", — сообщил телеканал.
Как пишет газета Bristol Post, взрыв произошел на объекте типографской компании ESP Smile.
Полицию и медиков вызвали в промышленную зону Groundwell Industrial Estate в среду примерно в 19:30 (21:30 мск). Также туда прибыли по меньшей мере десять пожарных и других специализированных машин.
Людей, живущих рядом с промзоной, призвали закрыть окна и не приближаться к ней из соображений безопасности. Очевидцы рассказали, что в момент взрыва ощутили, как их дома затряслись.
