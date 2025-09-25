https://ria.ru/20250925/vzryv-2044193276.html

В промышленном районе британского Суиндона прогремел мощный взрыв

В промышленной зоне британского Суиндона прогремел взрыв, передает Sky News. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В промышленной зоне британского Суиндона прогремел взрыв, передает Sky News."Чрезвычайные службы работают на месте серьезного инцидента в (графстве. — Прим. ред.) Уилтшир после мощного взрыва на складе в промышленной зоне. <…> В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом", — сообщил телеканал.Как пишет газета Bristol Post, взрыв произошел на объекте типографской компании ESP Smile.Полицию и медиков вызвали в промышленную зону Groundwell Industrial Estate в среду примерно в 19:30 (21:30 мск). Также туда прибыли по меньшей мере десять пожарных и других специализированных машин.Людей, живущих рядом с промзоной, призвали закрыть окна и не приближаться к ней из соображений безопасности. Очевидцы рассказали, что в момент взрыва ощутили, как их дома затряслись.

