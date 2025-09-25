https://ria.ru/20250925/vyplaty-2044181522.html

В РПЦ прокомментировали идею новых выплат нуждающимся семьям

В РПЦ прокомментировали идею новых выплат нуждающимся семьям

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Семейная выплата для нуждающихся с двумя и более детьми – не кардинальная мера, она мало поможет семьям с детьми из-за сохранения критерия нуждаемости, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что в проект бюджета России заложена новая семейная выплата, которая предоставляется с 2026 года ежегодно в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей - с учетом критерия нуждаемости. "Это не кардинальная мера, так как все равно остаются критерии нуждаемости. Семьям это мало поможет, так как для того, чтобы получить выплату, надо иметь низкий доход и, соответственно, НДФЛ, или искусственно занижать официальный доход. Такой "бег с препятствием по вертикали" с демографическими решениями в этом случае не связан, а президентом поставлена задача: все меры проверять на демографическую целесообразность. Эффективнее распространять меры поддержки на семьи с детьми, причём увеличивать поддержку с увеличением количества детей и делать это без критериев нуждаемости", - сказал отец Федор Лукьянов. В конце 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, а также повышение благосостояния российских семей – это "приоритетная общенациональная цель".

