Русофобские выпады Кишинева не поддерживаются молдаванами, заявила Захарова
Захарова: в Молдавии не поддерживают русофобские выпады официальных лиц
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Отличительной чертой электоральной кампании в Молдавии стало нагнетание антироссийской риторики, однако русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у молдаван, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Причем это происходило на фоне многочисленных неприкрытых фактов прямого вмешательства Евросоюза в молдавские дела, отметила она. Только в июне-сентябре Кишинев посетило более 20 европейских политиков и чиновников, которые открыто агитировали в пользу конкретных политических сил и обещали продолжить финансовое содействие республике в случае их победы.
"Видим, что русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у молдаван. Жители республики знают свою историю и помнят, что Россия всегда - с XV века до настоящего времени - выступала и выступает в защиту государственности, культурной и религиозной идентичности молдавского народа", - заверила Захарова.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
