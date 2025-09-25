Рейтинг@Mail.ru
Сербия понесет ощутимый ущерб из-за санкций против NIS, заявил Вучич - РИА Новости, 25.09.2025
23:37 25.09.2025
Сербия понесет ощутимый ущерб из-за санкций против NIS, заявил Вучич
Сербия понесет ощутимый ущерб из-за санкций против NIS, заявил Вучич - РИА Новости, 25.09.2025
Сербия понесет ощутимый ущерб из-за санкций против NIS, заявил Вучич
Сербия станет сопутствующей потерей при введении санкций США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и понесет ощутимый ущерб, заявил... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:37:00+03:00
2025-09-25T23:37:00+03:00
БЕЛГРАД, 25 сен - РИА Новости. Сербия станет сопутствующей потерей при введении санкций США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и понесет ощутимый ущерб, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич сообщил в четверг журналистам в Нью-Йорке, что США введут санкции против 1 октября, при том, что нынешняя отсрочка действует до 26 сентября. "Мы стали сопутствующими потерями отношений американцев и русских, Запада и русских. Россияне являются мажоритарным партнером в NIS еще с 2007 или 2008 года, но высокую цену заплатим мы. Чтобы было совсем ясно нашим гражданам, мы были исключительно корректными по отношению к российским и американским партнерам, постараемся и дальше быть корректными, но люди должны знать, что мы заплатим очень высокую цену. Уверен, что россияне скажут, что у них есть резервы на месяц-два, но финансовые операции будут запрещены, потому что ни один банк не захочет с ними работать, будут проблемы с выплатой зарплат и со всем остальным. Посмотрим, может, какое-то чудо произойдет до 1 октября", - сказал Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии ранее в ходе поездки в США предположил, что американские власти могут продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября, и даже это находится под большим вопросом. Вучич 19 сентября высказывал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечении нынешней 26 сентября, но пообещал обсудить этот вопрос с американским руководством. В ночь на среду на полях Генеральной Ассамблеи ООН он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
Сербия понесет ощутимый ущерб из-за санкций против NIS, заявил Вучич

Вучич: Сербия понесет ущерб из-за санкций США против NIS

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Вучич надеется на расширение сотрудничества Сербии и России
24 сентября, 20:43
Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии
